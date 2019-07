Hude Das kam von Herzen. Als Königin Michaela Schramm den Namen von Dieter Böhm hörte und damit das Geheimnis um den neuen Schützenkönig in Hude gelüftet worden war, hielt es sie nicht mehr auf dem Platz. Sie stürmte auf die neue Majestät zu und herzte Dieter Böhm unter dem Beifall der angetretenen Schützinnen und Schützen des Schützenvereins Hude. Und noch einer freute sich. Das war Vorsitzender Bernfried Jüchter, der wieder einmal ein komplettes Königshaus präsentieren konnte.

Neben Majestät Dieter Böhm gehören zum Schützenhaus noch die Adjutanten Dieter Oelschläger und Manfred Knobling. Damit kann Vorjahreskönig Oelschläger wieder im Königshaus mitwirken. „Weil das so viel Spaß macht“, frotzelte er. Diese Zusammensetzung des Königs mit seinem Gefolge wird es so schnell nicht noch einmal geben – alle haben vom nächsten Jahr an eine Sperre. Die Positionen, die sie jetzt einnehmen, können sie für die nächsten Jahre nicht mehr besetzen.

Der Königin Michaela Schramm stehen als Erste Adjutantin Annika Jüchter und als Zweite Adjutantin Andrea Aden-Scheitz zur Seite. Auch sie wurden entsprechend gefeiert.

Marlies Jüchter bewies beim Schießen um die Würde der Königin der Königinnen ruhige Hand und holte sich den Titel.

König der Könige wurde außerdem Dieter Böhm. Er konnte sich als neue Majestät gleich zweimal freuen und bejubeln lassen.

Daneben richtete der Schützenverein Hude das Gemeinde-Schützenfest 2019 aus. Dazu waren am Samstagnachmittag das Festzelt und der Schützenplatz bestens besucht. Die „Tweelbäker Büdeltrecker“ unterhielten musikalisch.

Am Abend stieg nach der Proklamation der neuen Königshäuser im Festzelt die große Schützenfestparty mit den DJs Michael von Kempen und Nico Hering. Beide machten ihrem guten Ruf alle Ehre und sorgten für gute Laune und tanzbare Musik.

Am Sonntagnachmittag wurde das neue Bundeskönigshaus empfangen.