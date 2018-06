Hude /Vielstedt Gleich sieben Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft finden an diesem Samstag und Sonntag statt. Für alle, die die Liveübertragungen gemeinsam mit anderen Fußballfans gucken möchten, gibt es in der Gemeinde Hude zwei Orte: den WM-Biergarten an der Langenberger Straße 7 in Hude und das Vielstedter Bauernhaus in Vielstedt.

Im WM-Biergarten in Hude bietet die Schaustellerfamilie Blume die WM-Spiele auf einer 24 Quadratmeter großen LED-Leinwand in zünftiger Biergarten-Atmosphäre. Es gibt Essen und Trinken, für die Kinder dreht sich kostenlos ein Karussell. An der elektronischen Dartscheibe und am Kicker-Tisch können sich die Besucher vergnügen.

Geöffnet ist montags bis samstags ab 16 Uhr bzw. zwei Stunden vor Spielbeginn. Diesen Samstag geht es bereits ab 12 Uhr los. Sonntag ist ab 12 Uhr Frühschoppen. Gezeigt werden alle Spiele. Der Eintritt ist frei. Nur an Tagen, an denen die deutsche Elf spielt, wird eine Verzehrpauschale von zehn Euro pro Person erhoben. Am Sonntag findet ab 17 Uhr das erste Spiel der deutschen Elf (gegen Mexiko) statt. Um 16.30 Uhr wird Bürgermeister Holger Lebedinzew den offiziellen Fassanstich vornehmen. Tischreservierungen sind möglich unter Telefon 0178/ 500 3300.

Erstmals gibt es einen WM-Biergarten beim Vielstedter Bauernhaus. Alle Spiele werden hier auf einer zwei mal drei Meter großen Leinwand gezeigt. Zusätzliche Großbildschirme sind aufgebaut. Bei schönem Wetter findet das „Public Viewing“ im Freien statt, bei schlechterem Wetter im Bauernhaus. Der Eintritt ist immer frei, betont Christian Strackerjan. Für Erfrischungen und für Leckereien vom Grill sei gesorgt. Man kann zu allen Spielen spontan vorbeischauen. Reservierungen sind möglich unter Telefon 04408/ 369.