Udo-Jürgens-Konzert: Ein Sahneprogramm auf der Waldbühne

Hude /Vielstedt Seit dem Oktober des vergangenen Jahres liefen intensive Proben für zwei ganz besondere Udo-Jürgens-Abende mit dem Huder Pianisten und Sänger Arndt Baeck und dem Oldenburger Blechbläserensemble ArtBrass unter Leitung von Alexander Potiyenko. Der Premierenabend im März war ausverkauft. Doch dann kam Corona. Die zwei Konzerttermine wurden in den September verschoben. Doch auch diese Ersatztermine können in der geplanten Form mit großer Besetzung vorerst nicht stattfinden. Zusätzlich kam in diesen Tagen die Nachricht von der Gemeinde, dass das Forum der Peter-Ustinov-Schule als Veranstaltungsort auch gar nicht genutzt werden kann.

Karten sind gültig Bereits erworbene Karten haben ihre Gültigkeit auch für das Frühschoppen-Konzert am 6. September. Arndt Baeck dankt allen, die ihre Tickets behalten und gemeinsam mit ihm einen tollen Tag mit vielen unvergessenen Liedern genießen möchten. Es wird gebeten, eine Mail (booking@ arndtbaeck.de) zu schicken, damit die maximale Besucherzahl geplant werden kann. Wer nicht dabei sein kann, darf die Tickets dort zurückgeben, wo er sie erworben hat. Eine Rückerstattung via Mail, unter Angabe von Ticketnummer und Vorverkaufsstelle, ist bei Nennung der Bankverbindung möglich. Angeboten wird am 6. September auch ein „Cashback“ von fünf Euro pro Karte. Für alle, die das möchten – weil es ja jetzt kein Konzert mehr mit großer Besetzung ist.

Eine Lösung bietet sich nun mit der gerade erst eingeweihten Open-air-Bühne des Vielstedter Bauernhauses an, die Christian Strackerjan zur Verfügung stellt. Und zwar wird es dort am Sonntag, 6. September, ein Frühschoppenkonzert ab 11 Uhr geben. Hier können Abstandsregeln eingehalten werden. Die Zuschauerplätze sind vor der Witterung geschützt durch ein Zeltdach.

Aus ehrenwertem Hause

Als Solist, aber mit Überraschungs-Gästen, wird Baeck das Programm „Die Welt braucht Lieder – Eine Sahneprogramm aus ehrenwertem Hause“ moderieren und spielen. Mit dabei ist auf jeden Fall Trompeter und Komponist Alexander Potiyenko. Durch die Zusammenarbeit mit Potiyenko sei überhaupt erst die Idee des Udo Jürgens-Konzerts entstanden. Das Blechbläserensemble ArtBrass ist in Vielstedt aber nicht dabei.

Programm ergänzt

Sowohl die altbekannten Hits wie auch unbekanntere Songs von Udo Jürgens werden zu hören sein. Ganz in der Art des verstorbenen Entertainers wolle man Humor und Sozial- und Gesellschaftskritik mit auf die Bühne bringen. „Ein Sahneprogramm in seiner ursprünglichsten Version“, verspricht Baeck. Die Freunde der Musik von Udo Jürgens sollen jedenfalls auch in diesen Zeiten nicht leer ausgehen. So hat Baeck das Programm für den 6. September ergänzt um weitere Lieder.

Das geplante große Konzert im Huder Forum mit der einzigartigen Symbiose von Klavier und Blechbläsermusik wird nicht zu den Akten gelegt. Das wird es geben. Die Frage ist, wann. Das kann derzeit niemand beantworten.