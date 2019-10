Hude Auch in diesem Jahr gibt es in der Vorweihnachtszeit und auch darüber hinaus für die Huder und Gäste aus dem Umland einen Anlaufpunkt, um einen Weihnachtsmarkt in toller Atmosphäre zu erleben. Bereits das dritte Mal wird die Huder Schausteller-Familie Blume den „Winterzauber“-Weihnachtsmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz aufbauen.

Direkt am Bahnhof

Die bunte Budenstadt, direkt am Huder Bahnhof, und somit auch prima zu erreichen für Gäste aus Oldenburg und Delmenhorst, wurde 2017 das erste Mal aufgebaut. „In Hude hat so etwas lange gefehlt“, freute sich Bürgermeister Holger Lebedinzew, als er am Freitag gemeinsam mit Schaustellerin Carmen Blume die ersten Programmpunkte des diesjährigen Marktes bekanntgab.

Der Winterzauber-Markt, wiederum mit überdachter Kunststoff-Eisbahn, wird laut Carmen Blume bereits am Freitag, 22. November, um 14 Uhr seine Pforten erstmals öffnen.

Täglich von 14 bis 22 Uhr ist der Markt dann geöffnet, außer am Totensonntag (24. November) sowie Heiligabend und am 1. Weihnachtstag. Besonderheit ist sicherlich, dass der Markt in der Woche nach dem Fest (ab dem 2. Weihnachtstag) fortgesetzt wird, bis einschließlich Silvester, wo es zum Abschluss eine große Party mit Feuerwerk geben wird, wie schon im vergangenen Jahr. „Das war eine sehr schöne Party“, sagt Carmen Blume.

Besonderer Charme

Der Huder Weihnachtsmarkt hat seinen besonderen Charme. Das liegt nicht zuletzt an den vielen Feuerstellen und überdachten Sitzmöglichkeiten, die auch schlechtes Wetter vergessen lassen. Rosis’s Weinstube bietet fünfzig Plätze, das Kaminzimmer noch mal 20. „Wir haben auch viele überdachte Stehtische“, berichtet Carmen Blume. Dazu gibt es noch einen großen, zu einer Seite offenen, gemütlich eingerichteten Sitzbereich.

Schon jetzt liegen erste Buchungen von Firmen und Vereinen für Weihnachtsfeiern vor. Weitere Reservierungen nimmt Carmen Blume gerne entgegen.

Bühnenprogramm

Das Programm des Weihnachtsmarktes soll noch musikalischer werden. Jeden Donnerstag ab 19 Uhr wird es Auftritte geben, wie zum Beispiel vom Shanty-Chor Hude, der am 12. Dezember auf dem Markt auftreten will, wie Vorsitzender Peter Christmann berichtet.

In Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Huder Konzertveranstalter und Musiker Arndt Baeck möchte Carmen Blume zunächst für alle Donnerstagabende musikalische Darbietungen organisieren und das Bühnenprogramm aber auch noch weiter ausbauen mit Blick auf die nächsten Jahre. Wer zum Bühnenprogramm auf der überdachten Eisbahn in diesem Jahr etwas beitragen möchte, kann sich bei Carmen Blume melden. Sie ist zu erreichen unter Telefon 0178/5003300.

Laternenumzug

Das Programm für die Kinder wird in diesem Jahr noch spannender sein. So baut der Huder Verein Fantasie- und Märchentage nicht nur seine beliebte Bastelstube auf, sondern organisiert an einigen der Marktsonntage auch fantasievolle Spiele auf der überdachten Eisbahn. Und es gibt erstmals einen großen Laternenumzug. Dieser wird am 14. Dezember stattfinden und vom Verein der Märchentage vorbereitet.

Am 6. Dezember schaut auch der Nikolaus vorbei. Und am 6. Dezember bereichert der Markt auf dem Bahnhofsvorplatz zudem das bunte Treiben beim Lichterabend des Huder Gewerbe- und Verkehrsvereins, der um 18 Uhr im gesamten Zentrum beginnt.

Der Huder Wochenmarkt zieht für die Dauer des Weihnachtsmarktes auch in diesem Jahr wieder auf den Schützenplatz um.