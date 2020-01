Hude Mehr Menschen als noch im vorletzten Jahr haben Silvester auf dem Huder Bahnhofsvorplatz in der Eishalle gefeiert. Dennoch zeigt sich die Schaustellerin Carmen Blume mit der Party, die auch den Abschluss des Huder Winterzaubers markierte, unzufrieden. „Ich denke, die Silvesterparty werde ich nicht wieder machen“, sagt die Veranstalterin.

Der Grund: Es rechnet sich nicht. Die Veranstalterin verlangte für die Feier keinen Eintritt. Die Musik, das Feuerwerk zum Jahreswechsel und die Örtlichkeit stellte Blume. Die Kosten könne sie nur über die Getränke wieder ausgleichen. Doch die meisten Besucher kamen am Dienstag erst gegen 23 Uhr und brachten zum Teil ihre eigenen Getränke mit, erklärt die Schaustellerin. Somit hätten viele lediglich die Location genutzt. Aufgrund der fehlenden Silvesterparty wird der Huder Winterzauber in 2020 nur bis zum 30. Dezember veranstaltet.

Musik lockte Besucher

Blumes Bilanz für den Huder Weihnachtsmarkt Winterzauber fällt unterdessen umso positiver aus. Die Veranstalterin zeigt sich zufrieden und sagt, dass der Markt auch 2019 wieder sehr gut angenommen wurde. „Nur die erste Woche lief langsam an“, sagt Blume. Das regnerische Wetter lud Ende November nicht gerade zum Bummeln auf dem Weihnachtsmarkt ein. Auch das Huder Lichterfest, das in jedem Jahr zahlreiche Besucher anlockt, war diesmal verregnet. „Das Wetter spielt immer eine große Rolle.“ Daher bot der Winterzauber zahlreiche Unterstellmöglichkeiten, die zum Teil auch beheizt waren.

Trotz des regnerischen Starts habe Blume zahlreiche positive Rückmeldungen von den Besuchern bekommen. Vor allem die Livemusik, die donnerstags auf dem Weihnachtsmarkt angeboten wurde, zählt sie zu den Höhepunkten. „Das ist sehr gut angekommen.“ In Zusammenarbeit mit dem Musiker Arndt Baeck bot die Veranstalterin zum ersten Mal Livemusik an einem festen Wochentag an. „Man muss sich etwas einfallen lassen, um die Werktage voranzutreiben“, sagt Blume. Auch in diesem Jahr will sie die kleinen Konzerte beim Winterzauber beibehalten.

Dass der Huder Weihnachtsmarkt wieder bis zum 31. Dezember geöffnet hatte, hat sich für Blume bewährt. Die meisten anderen Märkte in der Region schließen kurz vor Weihnachten, das lockt die Besucher nach Hude, sagt die Schaustellerin. „Da der Winterzauber direkt am Bahnhof ist, lohnt es sich.“

Winterliche Eisbahn

Obwohl die Weihnachtszeit vorbei ist, will Blume den Hudern dennoch ein Ausflugziel im Winter bieten: Der Wintertraum „Eisblume“ öffnet am Freitag, 10. Januar, auf dem Gelände der Schaustellerfamilie Blume an der Langenberger Straße 7 seine Pforten. Bis Sonntag, 9. Februar, können Jung und Alt an den Wochenenden auf der Kunsteisbahn Schlittschuh laufen, basteln oder sich an einem der Imbiss- und Getränkestände vergnügen – alles im winterlichen Ambiente mit Feuerschalen. „Der Winter kommt erst jetzt“, sagt die Veranstalterin. Da die richtig kalten Temperaturen gewöhnlich erst Anfang des Jahres einkehren, will Blume weiterhin einen Ort bieten, wo man sich ungezwungen treffen kann.

Geöffnet ist die „Eisblume“ jeweils freitags und samstags von 16 bis 22 Uhr sowie sonntags von 14 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.