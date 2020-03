Coronavirus: Huder Kirchengemeinde geht in der Krise online

Hude /Wüsting Trauerfeiern dürfen nur noch im engsten Kreis unter freiem Himmel stattfinden. Die Elisabeth-Kirche in Hude ist für Einzelne nur noch für ein privates Gebet geöffnet. Mehr wird sich dort in den nächsten Wochen nicht abspielen. „Eine ganz neue Situation“, sagt der Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, Reiner Backenköhler. Der Pastor hat mit seinem Team deshalb schon am Wochenende eine spontane digitale Offensive gestartet, um mit den Mitgliedern der Gemeinde in Kontakt zu bleiben. Mit viel Energie und vielen Freiwilligen werden die digitalen Ideen umgesetzt.

Jederzeit offenes Ohr

„Denn trotz der ungewohnten Situation soll niemand auf Seelsorge und geistliche Angebote verzichten“, sagt Backenköhler.

„Wir lassen niemanden mit seinen Sorgen allein“, das ist Pastorin Birte Wielage ganz wichtig. Wer das Gespräch suche, zum Beispiel telefonisch, finde bei den Pastoren immer ein offenes Ohr.

Videos auf Youtube

Was die digitale Kirche angeht, sollen in Hude auf einem Youtube-Videokanal Filme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten werden. Am Dienstag ging der erste Video-Beitrag des Huder Pastors online. „Morgen werden wir die Predigt aufnehmen“, so Backenköhler. Ein besonderer virtueller Jugendgottesdienst sei in Planung. „Wir möchten positive Signale aussenden“, sagt der Pastor. Gottesdienste und Andachten sollen auch bald digital gesendet werden können,

Backenköhler kann bei der Organisation des digitalen Auftritts auf das Know-how aus der evangelischen Jugend zurückgreifen. Ein Team von Jugendlichen nehme die Videos auf, bearbeite sie und stelle sie ins Netz. „Wir üben noch, alles ist noch nicht perfekt“, so Backenköhler.

Die Homepage der Kirchengemeinde, die von der 2. Vorsitzenden des Gemeindekirchenrates, Anja Kipry, verwaltet wird, soll die schnelle Informationsvermittlung gewährleisten.

Aber auch Gemeindeglieder, die keinen Zugang zum Internet haben, können Predigten per Post zugestellt bekommen. Ein Anruf im Kirchenbüro (Telefon 04408/923192) reiche. Das Kirchenbüro bleibe telefonisch und per Mail erreichbar. Es haben sich laut Backenköhler und Wielage auch schon Freiwillige gefunden für die Versorgung von Menschen, die auf Hilfe im Alltag angewiesen sind. Diese können sich ebenfalls bei der Kirchengemeinde melden.

Pastor bietet Hilfe an

„Wir halten hier gut zusammen“, sagte am Mittwoch dazu auch der Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Holle-Wüsting, Udo Dreyer. Der Pastor bietet in dieser Ausnahmesituation Unterstützung an. Wenn konkret irgendwelche Hilfe benötigt werde, wolle er diese gerne vor Ort in seiner Gemeinde organisieren. Die Menschen können Udo Dreyer unter der Rufnummer 04484/359 erreichen, auch für seelsorgerische Gespräche, wenn Bedarf sei.

„Wer in die Kirche zum Gebet möchte, kann sich im Pfarramt melden“, so Dreyer. Anders als in Hude sind die Kapelle in Wüsting und die Kirche in Holle nicht täglich geöffnet.

Konfirmation später

In den Kirchengemeinden Hude und Holle-Wüsting wurden mittlerweile auch alle Konfirmationen in diesem Frühjahr abgesagt. Neue Termine würden abgesprochen, wenn das Verbot aufgehoben sei, heißt es.