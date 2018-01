Hude /Wüsting Wohin mit den ausgedienten Weihnachtsbäumen? Da hatten die Einwohner der Gemeinde Hude am Wochenende zwei Möglichkeiten: Schredderaktionen fanden in Hude und Wüsting statt. Das gibt es schon seit Jahren. Auch dieses Mal nutzten viele Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre abgeschmückten Tannen auf diese Weise ordnungsgemäß zu entsorgen.

• Aktion in Hude

Zur Schredderaktion an fünf Standorten bat die Firma Alzog auch in diesem Jahr in Hude.

Unternehmer Karl-Heinz Alzog macht das schon seit Jahren, immer für den guten Zweck. Der Obolus von zwei Euro pro Baum, den Alzog und Ehefrau Linda am Samstag einsammelten, wird auch in diesem Jahr wieder einer sozialen Einrichtung in Hude gespendet.

Und so wurden wieder zahlreiche große und kleine Bäume von den scharfen Zähnen des Schredders zermalmt.

Im Nu waren die ausgedienten Tannen zu Hackschnitzeln verarbeitet, die kompostierbar sind.

Die Huder Gemeindeverwaltung unterstützte wieder die Aktion, da hiermit ein sinnvoller Beitrag zum Umweltschutz geleistet wird.

• Aktion in Wüsting

Beste Stimmung herrschte auch bei der Schredder-Aktion des Bürgervereins Wüsting. „Alles hat gut funktioniert, und es hat allen großen Spaß gemacht“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende Ralf Ewen. Seit über zehn Jahren organisiert der Verein diese Aktion „Tanne zu Kleinholz“ bereits. Ein Service, der von vielen Wüstinger Bürgern gerne angenommen wird.

Rund 140 Bäume gaben die Wüstinger dieses Mal ab. Bei einer „Abwrackprämie“ von 1,50 Euro pro Baum plus Spenden kam eine Summe von 272 Euro für den Bürgerverein zusammen.

Einen konkreten Verwendungszweck habe der Verein noch nicht im Sinn, berichtete Ewen. Das Geld soll auf jeden Fall dem Ort zugute kommen.

Fünf Helfer des Bürgervereins stemmten die Aktion. Sie kümmerten sich darum, die Bäume für die große Schreddermaschine anzureichen oder organisierten in einem Wohnwagen den Verkauf von heißem Glühwein und Punsch.

„Wir haben erstmalig Getränke angeboten. Das wurde ganz gut angenommen und von vielen lobend erwähnt“, sagte Ewen. Nicht alle, die zur Aktion gekommen waren, hatten davon im Vorfeld gehört. Daher ist Ewen optimistisch, dass die Getränke im kommenden Jahre noch besser angenommen werden.