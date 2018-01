Hude /Wüsting Es ist wieder einiges los im Jahr 2018 in der Gemeinde Hude. Das zeigt ein Blick in die verschiedenen Veranstaltungskalender, die mittlerweile aus Hude und Wüsting vorliegen. Höhepunkte sind unter anderem die Celtic Days in Hude vom 25. bis 29. April, die Italienische Nacht mit Party und verkaufsoffenem Sonntag am 14. und 15. Juli oder das Bürgerfest am 8. und 9. September in Hude.

Bis zu 70 000 Besucher lockt jedes Jahr die Agrar- und Freizeitmesse Landtage Nord nach Wüsting. Die Messe findet vom 24. bis 27. August statt. Und dann ist da noch die Fußball-WM. In Hude kann man auf Großbildschirm live dabei sein im WM-Biergarten, den das Schausteller-Unternehmen Blume vom 14. Juni bis 15. Juli an der Langenberger Straße öffnen will.

Die Huder Gartenerlebnisse locken mit offenen Gärten in diesem Jahr sogar an vier Terminen. Und den Huder Winterzauber-Weihnachtsmarkt wird es ab dem 23. November wieder geben.

Nachfolgend eine Überblick (alle Angaben ohne Gewähr):

• Februar

4. Februar: Konzert mit dem Duo SoRo, kath. Marienkirche Hude, 17 Uhr

7. Februar: Literatur in der Remise mit Ilka Silbermann 19.30 Uhr

7. Februar: Multivisionsschau „Cuba - Inside Paradise“ mit Fred Saul, Forum der Peter-Ustinov-Schule, 19.30 Uhr

24. Februar: Sybille Künast und das Weltmusikensemble, Konzert im Kulturhof Hude, 20 Uhr

• März

4. März: Konzert mit befreundeten Vereinen, Männergesangverein Wüsting, Wüstenlander Hof

5. März: Kinotag im Kulturhof Hude, Vorführungen um 16 und 19 Uhr

7. März: Literatur in der Remise, mit Christine Metzen-Kabbe, Klosterremise Hude, 19.30 Uhr

11. März: Sonntagsspaziergang durch Hude - für Neubürger und Interessierte, ab Bahnhofsvorplatz, 10 Uhr

11. März: Frühlingskonzert des Akkordeonorchesters, Kulturhof Hude

16. bis 18. März: Family-Fundays in der Messehalle der Landtage Nord in Wüsting

16. bis 24. März: Jakkolo-Turnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe, Gasthof Buchholz, Wüsting-Grummersort

31. März: Osterfete I, Halle am Huder Bach

• April

1. April: Osterfete II, Halle am Huder Bach

4. April: Literatur in der Remise, mit Anja Schwarting, Klosterremise, 19.30 Uhr

6. April: Lesung mit Klaus Modick, Klostermuseum, Hude, 19.30 Uhr, Buchhandlung Lesen & Mehr

7. April: „Red Rooster Party“ der Feuerwehr, Vielstedter Bauernhaus.

13. April: Kulinarisch-historischer Ortsrundgang, ab Bahnhofsvorplatz Hude, Touristik-Palette, 15.30 Uhr

14. April: „Springsane Festival“, Metalmusik mit mehreren Bands, Kulturhof Hude

14. April: Kinderflohmarkt, Grundschule Wüsting

14. April: Besuch der Königin des Hasbruchs, Gästeführung, 10 Uhr

20. April: „Rund um Hude“ Entdeckungstour mit dem Rad, Touristik-Palette, ab Klosterschänke Hude

21. April: Staudenflohmarkt, Schützenplatz Hude, 8 bis 12.30 Uhr

21. April: Oldienacht, Vielstedter Bauernhaus, 20 Uhr

21. April: Reithallendisco, Reithalle Oberhausen, 21 Uhr

22. April: Tag der Gästeführung, Das Erbbegräbnis von Witzleben, 14 und 16 Uhr, Klosterbezirk Hude

25. bis 29. April: Celtic Days, Konzerte, Workshops und mehr, Haus am Bahnhof, Hude

27. April: Kids-Disco, Reithalle Oberhausen, ab 19 Uhr

29. April: Huder Gartenerlebnisse, Frühlingszauber, offene Gärten, Führungen im Park von Witzleben

30. April: Tanz in den Mai, Vielstedter Bauernhaus

• Mai

1. Mai: Auf den Spuren der Zisterzienser, Gästeführung ab Klosterruine, Touristik-Palette, 9.30 Uhr

2. Mai: Literatur in der Remise, mit Rainer Kaune, Klosterremise Hude, 19.30 Uhr

5. Mai: Landjugendfete bei Blankemeyer, Kirchkimmen

5. Mai: Entlang der Braken und der Hunte, Gästeführung, Touristik-Palette, Radtour, ab Bahnhof Wüsting, 11 Uhr

10. Mai: Matjesessen & Shantys, Klosterschänke Hude, ab 11 Uhr

10. Mai: Schützenfest in Lintel

13. Mai: Radtour, Reiherholz, Schnitthilgenloh, ab Schützenplatz Hude, Touristik-Palette

13. Mai: Museumstag im Klostermuseum, von-Witzleben-Allee, 10 bis 17 Uhr

14./15. Mai: Blutspende im Huder Kulturhof

19. bis 21. Mai: Gemeindeschützenfest in Wüsting

21. Mai: Huder Gartenerlebnisse, „Frühlingszauber II“ offene Gärten, Führungen im Park von Witzleben, ab 11 Uhr

• Juni

3. Juni: Flo’s Bikertreff, großes Motorradtreffen mit Live-Musik und mehr, Flores-Apotheke und Parkplatz Irma/Aktiv Hude, ab 11 Uhr

6. Juni: Literatur in der Remise mit Martin Haas, Klosterremise Hude, 19.30 Uhr

8. bis 10. Juni: Dreitägige Radtour ins Oldenburger Münsterland, ab Schützenplatz Hude, Touristik-Palette

14. Juni bis 15. Juli: WM-Biergarten mit Live-Übertragung auf Großleinwand, Langenberger Straße in Hude

16. bis 18. Juni: Schützenfest in Hude, Schützenplatz



16. Juni: Kinderkonzert mit den Blindfischen, Festzelt Schützenplatz, Bürgerstiftung

22. bis 24. Juni: Dreitägige Radtour ins Oldenburger Münsterland, ab Schützenplatz Hude, Touristik-Palette

24. Juni: Familienfest „50 Jahre Firma Labom“ in Hude, Im Gewerbepark 13

24. Juni: Interkulturelles Fest mit Fußballturnier, Kulturhof Hude, Sportplatz am Huder Bach

30. Juni: Gästeführer-Ausflug „Nienburg“, ab Bahnhofsvorplatz Hude, 8.30 Uhr

• Juli

7./8. Juli: Schützenfest in Vielstedt

8. Juli: Huder Gartenerlebnisse „Sommerblütenpracht“ mit offenen Gärten sowie Führungen durch Park von Witzleben, ab 11 Uhr

14. Juli: Italienische Nacht, Party am Abend auf der Parkstraße, Hude

15. Juli: Verkaufsoffener Sonntag zur Italienischen Nacht in Hude, Zentrum

21. Juli: Historisches Oldenburg, Radtour, Gästeführung ab Schützenplatz Hude

27. bis 29. Juli: Schützenfest in Hurrel

27. Juli: Scheunenfete in Hurrel, Gasthaus Mehrings

• August

1. August: Literatur in der Remise, mit Detlef Welker und Ulrike Noltenius, Klosterremise Hude, 19.30 Uhr

3. bis 6. August: Schützenfest in Langenberg

10. August: „Rund um Hude“, Gästeführung, Entdeckungstour mit dem Rad, ab Klosterschänke Hude, 14 Uhr

11. August: Schützenfest in Hemmelsberg-Altmoorhausen

17. bis 19. August: Huder Reitertage, Reitclub Hude

22. August: Ausflug nach Emden mit Gästeführern, Bahnhofsvorplatz Hude

24. bis 27. August: Erlebwas-Messe Landtage Nord, Wüsting

25./26. August: Schützenfest in Sandersfeld, Waldschänke Steinkimmen

• September

2. September: Vereinsturnier, Reit- und Fahrverein Holle-Wüsting, Reitplatz in Oberhausen, 9 bis 17 Uhr

5. September: Literatur in der Remise, mit Heinz Zeckel, Klosterremise, 19.30 Uhr

8. September: Bürgerfest in Hude, Party, Parkstraße

8. September: Kinderflohmarkt, Grundschule Wüsting

8. September: Reitturnier (WBO), Reitanlage Oberhausen, 9 bis 17 Uhr

9. September: Bürgerfest in Hude, Flohmarkt, verkaufsoffener Sonntag, Zentrum

9. September: Tag des offenen Denkmals, Klostermuseum, Hude, 10 bis 17 Uhr

9. September: Entenrennen des Rotary-Clubs auf dem Huder Bach, Klosterbezirk

9. September: Reiherholz, Schnitthilgenloh,, Radtour, Gästeführung, ab Schützenplatz Hude, 11 Uhr

15. September: Staudenflohmarkt, Schützenplatz Hude, 8 bis 12.30 Uhr

22. September: Besuch der Königin des Hasbruchs, ab Forsthaus, Gästeführung, 10 Uhr

23. September: Gästeführung, Delmenhorst - gestern und heute, ab Schützenplatz

• Oktober

3. Oktober: Auf den Spuren der Zisterzienser, Gästeführung, ab Kloster Hude, 9.30 Uhr

3. Oktober: Literatur in der Remise, mit A. Wendeln, Klosterremise Hude, 19.30 Uhr

6. und 7. Oktober: Kaninchenschau, Verein I 104 Hude, Vielstedter Kirchweg 3

12. Oktober: Scheunenfete I, Halle Huder Bach, 22 Uhr

13. Oktober: Scheunenfete II, Halle Huder Bach, 22 Uhr

14. Oktober: Huder Gartenerlebnisse „Herbstglühen“ mit offenen Gärten sowie Führung durch den Landschaftspark von Witzleben und Radtour zu ausgewählten Gärten, ab 11 Uhr

19. Oktober: Laternenlauf mit Feuerwehr Hude, 18 Uhr

19. Oktober: Der kleine Abendspaziergang im Klosterbereich, Gästeführung, 19 Uhr

19. Oktober: Erntefeier Wöschenlanner Heimatvereen, Oberhausen/Holle

• November

3. November: Jazz & Wein, Kulturhof Hude, Parkstraße, 19.30 Uhr, Bürgerstiftung

7. November: Literatur in der Remise, mit I. Merkentrup, Klosterremise, 19.30 Uhr

16. November: Friesenfete I, Halle am Huder Bach

17. November: Green-Time-Party, Vielstedter Bauernhaus, 18 Uhr

17. November: Friesenfete II, Halle am Huder Bach

23. November: Eröffnung des Weihnachtsmarktes „Winterzauber“ auf dem Bahnhofsvorplatz Hude (bis 31. Dezember)

• Dezember

2. Dezember: 29. Wüstinger Weihnachtsmarkt, 14 bis 23 Uhr, Wüstenlander Hof

5. Dezember: Literatur in der Remise mit Elli Nohr, Klosterremise, 19.30 Uhr

7. Dezember: Huder Lichterabend des Gewerbe- und Verkehrsvereins, Hude, Zentrum, ab 18 Uhr

22. Dezember: FC Hude, X-Mas Warm-Up im Fassboden, Hude-Langenberg, 21 Uhr

25. Dezember: Weihnachtsfete I, Halle am Huder Bach, 22 Uhr

26. Dezember: Weihnachtsfete II, Halle am Huder Bach, 22 Uhr