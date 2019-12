Hundsmühlen „Eigentlich hatte mein Ehemann Wilfried ja das Los gekauft.“ Glücklich hielt Jutta Alber ihren Gewinn in den Händen: eine Tusche-Farbstift-Zeichnung des Malers Gennady Karabinskiy.

Der russische Künstler hatte sein kleinformatiges Werk am Sonntag im Haus des Sports in Hundsmühlen verlost. Der Erlös der Aktion von 146 Euro kommt den Hundsmühler Kunstfreunden bzw. dem Hundsmühler TV als Betreiber des Haus des Sports zugute. Denn dieser ermöglichte dem Maler zum dritten Mal, seine jährliche Adventsausstellung zu präsentieren.

Die Ausstellung war ein Fest der Farben: rund 35 Ölbilder waren zu sehen. Daneben wurden aber auch etliche kleinere Bilder und Tuschzeichnungen, die mit Ölkreide oder Buntstiften koloriert wurden, ausgestellt.

Der 2. Advent ist immer der Ausstellungstag Karabinskiys, und er wird am 6. Dezember 2020 auch fortgesetzt. Motiv des diesjährigen Plakates war der israelische König David (1005-965 vor Christus), der selbst König-Krieger war. Er steht laut Karabinskiy als Symbol dafür, wie sehr unsere Gesellschaft und die ganze Welt den Frieden braucht. Er fragt uns gleichsam: „Seid Ihr noch immer nicht müde geworden, unendlich einander zu hassen und zu töten?“

Der in Weißrussland geborene jüdische Künstler hat von 1985 bis 2004 in St. Petersburg studiert und gelebt, seitdem ist er in Oldenburg künstlerisch aktiv.

Gennady Karabinskiy dankt ganz herzlich dem tollen Publikum für sein Interesse, für die offenen intensiven Gespräche, die er während der Ausstellung so genossen hat und er hofft auf die weiteren Treffen. „Ich wünsche uns allen eine schöne Adventszeit auch zum bevorstehenden Chanukkafest, mit viel Licht, Liebe und Frieden mit uns selbst und miteinander“, so der Künstler.

„Die Bilder haben eine unglaubliche Wirkung. Sowohl farblich aber auch durch die verschiedenen Motive erregen sie Aufmerksamkeit und stellen Fragen,“ stellte Kunstfreund Wilfried Alber abschließend fest.