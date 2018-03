Hundsmühlen Der entscheidende Satz fiel irgendwann vor drei Jahren in einer der Morgenrunden: „Darüber müsste man eigentlich ein Buch schreiben.“ Was so häufig dahingesagt wird, setzten Uwe Jark, Jutta Gerecke und Werner Kunst in die Tat um. In diesen Tagen nun erscheint „Der Schafe Tod“, das Erstlingswerk der drei Tierärzte. Sie sind Kollegen im Lebensmittel- und Veterinärinstitut Oldenburg, kurz LAVES, und nun auch über die Leidenschaft zum Schreiben miteinander verbunden.

Illegale Schlagfallen gegen Wölfe in Cuxhaven, Panik, als in Goldenstedt ein Wolf in der Nähe eines Waldkindergartens gesichtet wird, dazu die eindrucksvollen Schilderungen eines Kollegen, der ehrenamtlicher Wolfsberater ist – das Thema ließ das Trio nicht mehr los. Einer von ihnen – wer, bleibt ihr gut gehütetes Geheimnis – schrieb schließlich das erste Kapitel des „Wolfskrimis“. Damit war der Bann gebrochen, Seite um Seite entwickelte das Trio einen Kriminalfall um Befürworter und Gegner der Rückkehr der Wölfe.

Im Internet beschimpft

Ohne besonders große Erwartungen schickten die Autoren die ersten 50 Seiten ihres Manuskripts und ihre Vita an mehrere Verlage. „Wir waren total überrascht von der Resonanz – gleich mehrere Verlage zeigten Interesse“, erzählen sie. Wie emotional aufgeladen das Thema ist, erleben die Autoren schon jetzt: „Bevor unser Buch überhaupt erschienen ist, werden wir in Internetforen bereits wüst beschimpft – das ist erschreckend“, sagt der Hundsmühler Uwe Jark. Dabei ging es dem Trio gerade darum, beide Seiten zu zeigen: „Ein Krimi ist wunderbar geeignet, um Pro und Contra in dieser Diskussion darstellen zu können“, erklärt Werner Kunst.

Gleichzeitig thematisieren die drei Experten auch die Schwierigkeiten und offenen Fragen des Themas, siedeln zu diesem Zweck Szenen des Buches im Umweltministerium an: Gibt man der Bevölkerung alle Informationen, oder beunruhigt man sie dadurch nur? Wie sieht es mit Entschädigungen aus? Wie behandelt man die Ergebnisse der DNA-Untersuchung? All das fließt in den Krimi mit ein, der – obwohl von drei Autoren geschrieben – eine Handschrift zeigt. „Für die Übergänge und den einheitlichen Stil ist ganz klar Werner Kunst zuständig“, betont Uwe Jark. Unabhängig voneinander haben die Autoren die einzelnen Kapitel geschrieben, Personen entwickelt – und ins Herz geschlossen. „Sie glauben gar nicht, wie sehr einem die Charaktere ans Herz wachsen und wie schwer es ist, sie zu ermorden“, lacht Jark. Bei ihm war es die Wolfsberaterin Henrike Schnabels, für die er kämpfte. Ob sie überlebt? Das wird noch nicht verraten.

„Wir als Tierärzte finden es natürlich gut, dass der Wolf wieder da ist“, sagt Uwe Jark. „Aber es ist ganz wichtig, dass eine Wiederansiedlung mit Augenmaß passiert.“ Selbstverständlich sollten die betroffenen Tierhalter politische Unterstützung und Entschädigungen erhalten. Gleichzeitig müssten sie ihre Tiere auch effektiv schützen. „Das passiert auch größtenteils“, betont er.

In ihrem Krimi setzen die drei dem „bösen Wolf“ den „bösen Menschen“ gegenüber, auch wenn sie es weniger plakativ einen „Menschen auf Abwegen“ nennen. „Zwischen Mensch und Tier die Waage zu halten, war gar nicht unsere Ursprungsidee“, erzählt der Hundsmühler. „Das hat sich im Laufe des Buches so entwickelt.“

Zweites Buch geplant

„Am Anfang stand einfach nur der Spaß am Schreiben im Mittelpunkt“, ergänzt Werner Kunst. „Um die Geschichte zu entwickeln, hat es immens geholfen, dass hier nicht einer allein geschrieben hat, sondern immer gleich drei Köpfe geraucht haben“, lacht er. Das wird auch weiterhin so bleiben: Das „Dreamteam“ Gerecke, Jark und Kunst sitzt schon am zweiten Fall für die Kommissarin Sabine Lüschen.

„Das alles ist für uns immer noch unglaublich spannend und eigentlich unbegreiflich“, sagt Uwe Jark. Spätestens am 17. März wird die Realität die drei Autoren einholen: Dann lesen sie auf der Buchmesse in Leipzig.