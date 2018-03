Huntlosen Vier Kunsthandwerker zeigen am kommenden Wochenende, 10. und 11. März, jeweils 10 bis 18 Uhr, ihr Können in Huntlosen und lassen sich bei Werkstattausstellungen über die Schulter schauen. Goldschmiedin Ebke Bühring präsentiert in ihrem Haus an der Straße Alte Ziegelei 1b ihre Arbeiten. Als Gastausstellerin ist aus Bremen Goldschmiedemeisterin und Künstlerin Ulrike Clausen zu Gast. In der Nähe ist die Raku-Werkstatt von Britta Rust an der Hegeler-Wald-Straße 8 in Huntlosen offen.

In Huntlosen-Hosüne, Am Forst 27, beteiligt sich Wolfgang Jacob mit seiner Keramikwerkstatt an den beiden Ausstellungstagen.