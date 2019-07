Immer Vor großer Kulisse aus Vereinskameraden, Mitgliedern befreundeter Vereine und zahlreichen Gästen wurden am Sonntagabend in Immer die neuen Majestäten des Schützenvereins Bürstel-Immer proklamiert: Karl-Heinz Ruge und Sandra Woltjen führen die Schützen aus dem Doppeldorf durch die neue Saison.

Komplettiert wird das neue Königshaus durch Alterskönig Alfred Ordemann, Kai Blobel als Jugendkönig und Finja Hohnholt als Schülerkönigin. Alfred Ordemann ist neuer König der Könige und Sandra Brandenberg neue Königin der Königinnen.

Bereits am Vortag hatten die Schützen ihre neuen Vizekönige ermittelt. Neuer Vizekönig wurde Christoph Westermann mit Elisa Vosteen als Vizekönigin an seiner Seite. Marie Zoe Krüger wurde als Jugendvizekönigin proklamiert, Jana Woltjen als Schülervizekönigin und Heiko Brackhahn als Altersvizekönig.Alle neuen Majestäten und ihre Gefolge wurden am Sonntagabend beim Königsball im früheren Gasthof Witte und auf dem Festplatz gebührend gefeiert.