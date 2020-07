Insektenparadiese In Ganderkesee: Lebensraum im Gewerbegebiet

Ein farbenprächtiges Bild bot sich in den vergangenen Wochen zwischen der Westtangente und der Gustav-Weißkopf-Straße in Ganderkesee: Auf dem Gelände der Allianz-Vertretung ist nach der Einsaat im vergangenen Jahr ein wunderbares Blumenparadies entstanden. Zahlreiche Arten wie Natternkopf, Färber-Hundskamille, Ringelblume, Klatschmohn oder Moschusmalve sehen nicht nur gut aus, sondern locken auch viele blütensuchende Insekten wie Bienen, Hummeln und Schwebfliegen an. Auch Wildbienen können sich in den offenen Bodenflächen entwickeln. „Dieses Beispiel zeigt, dass auch auf kleinem Raum in einem Gewerbegebiet in kurzer Zeit ein attraktiver Lebensraum für Insekten geschaffen werden kann“, freut sich Landschaftsökologe Dr. Klaus Handke, der mit seiner Frau Pia für die NWZ Insektenparadiese in und um Ganderkesee gesucht und gefunden hat. Insbesondere der Natternkopf (kleines Bild), der in hiesigen Breiten nur noch selten zu finden ist, sei eine wichtige Blütenpflanze für Hummeln, so Handke. BILDer: