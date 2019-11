Zahlreiche Romane bereits verfilmt

Geboren wurde Dora Heldt 1961 auf Sylt. Die gelernte Buchhändlerin ist seit 1992 als Verlagsvertreterin für dem Deutschen Taschenbuch Verlag (dtv) tätig, bei dem auch alle ihre Bücher erschienen. Acht ihrer Romane wurden verfilmt.

Ihr erster Roman „Ausgebliebt“ erschien 2006. Den Durchbruch als Bestseller-Autorin schaffte sie mit „Urlaub mit Papa“ (2008).

Karten für die Lesung am 6. Dezember (20 Uhr) gibt es im Vorverkauf für 16,50 e bei Nordwest Ticket, in den NWZ-Geschäftsstellen und im Gasthof Dahms, Garreler Straße 139 in Littel.