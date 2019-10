Frage: Guten Morgen, Frau Zeul. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber Sie klingen so schön normal. Gar nicht unter Strom und wie ein Energiebündel – so wie Kollegen Sie gerne in ihren Konzertberichten beschreiben.

Zeul: (lacht) Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade sechs Kilometer gelaufen bin. Mein Mann und unsere zwei Töchter ziehen demnächst von Berlin nach Fischerhude um. Ich habe mir gerade mit meiner Großen hier eine Schule angesehen. Ein bisschen fühlt es sich gerade wie Urlaub an.

Frage: Urlaub, unterbrochen von ein paar Auftritten. Sie spielen am kommenden Samstagabend, 20 Uhr, in der Alten Post in Sandhatten...

Zeul: Ein schönes altes Haus mit viel Ausstrahlung. Und eine Herausforderung, weil ich dort ohne Verstärker spiele und singe. Da muss die Stimme über der Gitarre liegen, auch bei lauteren Passagen. Ich freue mich drauf.

Frage: Für Ihre Songtexte haben Sie ja schon – zurecht – viel Lob bekommen, unter anderem den Rio-Reiser-Songpreis und den Udo-Lindenberg-Panikpreis. In dem aktuellen Song „Eisbär“ geht es um Eisbären, die auf Stelzen gehen, weil das Eis halt doch nicht ewig hält und ihnen unterm Po wegschmilzt. Wann fallen Ihnen solche Bilder ein?

Zeul: Da gibt es kein Schema-F. Mir fallen häufig Textzeilen ein, wenn ich in Bewegung bin, zum Beispiel beim Radfahren in Berlin. Zuhause habe ich einen riesigen Stapel Notizbücher mit Ideenskizzen. Vieles spielt sich im Unterbewusstsein ab. Manchmal gibt es diese Momente, da tastet man sich mit dem Instrument an eine neue Melodie heran und gleichzeitig kommen die richtigen Worte – magisch. Aber das sind Ausnahmen. Häufig heißt es, Texte sammeln, liegenlassen, wieder anfassen, die besten Bilder heraussuchen, wieder liegenlassen, alles zu einer unfertigen Dummy-Melodie. Ich arbeite viel mit Papier und Stift, eine sinnliche Arbeit.

Frage: Sie sind Teil der „Artists for Future“ – Künstler, die die Proteste vor allem der jungen Generation für mehr Klima- und Umweltschutz unterstützen...

Zeul: Ich bin auf dem Land großgeworden und war als Heranwachsende schon Mitglied bei Greenpeace. Meine Freunde und ich haben gegen Pelze und Atomkraft protestiert. Es ist gut, dass es Greta Thunberg als Galionsfigur gibt, auch wenn es für sie selbst sicher nicht leicht ist. Der Mensch, so scheint es, braucht immer jemanden, der vorangeht.

Im aktuellen Song geht’s ja darum, dass wir selbst die Eisbären sind. Oder um ein anderes Bild zu benutzen: Ob die Menschen es schaffen werden, den Gang rauszunehmen, bevor wir uns selbst überfahren? Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, eine 50:50-Chance. Persönlich verzichte ich aufs Auto, fahre lieber Rad und Zug.

Frage: Ihr wohl bekanntestes Lied „Sandmann“ vom Bundesvision-Songcontest 2012 ist eine mitreißende Popnummer. Aber in der Live-Version hat sie mir noch besser gefallen.

Preise und Projekte Studium, Preise: 2003-2006 an der Popakademie in Mannheim; Rio-Reiser-Songpreis (2006), Förderpreis für Popmusik (2008), Udo-Lindenberg-Panikpreis (2010) Projekte: Johanna Zeuls Lieblingsbühnentiere (seit 2016), Kinderlieder mit dem schwäbischen Liedermacher-Papa Thomas Felder (2019), neue Aufnahmen mit den Stracciatella Boyz (2019/2020) im Studio Nord in Bremen-Oberneuland. www.johannazeul.de

Zeul: Da bin ich überhaupt nicht traurig. Was uns im Radio so an glatt polierter Musik vorgesetzt wird, macht mir wirklich Sorgen. Alles klingt austauschbar. Gerade die Intonation der Stimme, das womit der Sänger seine Gefühle ausdrückt, wird durch die Technik völlig platt gebügelt. Als Sängerin höre ich das, aber junge Menschen werden in ihren Vorstellungen, wie Gesang sich anhören muss, unglaublich unter Druck gesetzt. Das ist ein vergleichbarer Trend wie bei Fotos in den sozialen Medien.

Wir haben die neuen Stücke im Studio live eingespielt, da hört man auch mal meine Atemlosigkeit während eines schnellen Stücks. Natürlich will jeder glänzen, auch ich. Aber ich nehme die kleinen Unregelmäßigkeiten in Kauf und bin ganz froh damit. Ich möchte Flagge zeigen, will Vorbild sein. Wir sollten uns nicht mit Fake-Zeug einlullen lassen. Das Leben hat halt Ecken, Kanten und Kurven – so wird es nicht langweilig.