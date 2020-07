Interview Mit Dem Duo Tietzel & Fischer: „Fehlende Auftritte belasten auch seelisch“

Frage: Neun Tage noch bis zum Konzert: Wie wichtig ist es für Tietzel & Fischer, wieder auftreten zu können?

Lutz Fischer: Das ist immens wichtig. In den zurückliegenden fünf Monaten Zwangspause habe ich gemerkt, dass die fehlenden Auftritte nicht nur finanziell belastend sind, sondern auch seelisch. Es fehlt an Kultur und das macht die Menschen krank. Wenn ich dann an Kollegen denke, die kein zweites Standbein haben, so wie wir – für viele ist das finanziell eine Katastrophe.

Bernd Tietzel: Ohne zu übertreiben, während. der letzten Monate habe ich am eigenen Leib gespürt, dass da plötzlich positive Lebensinhalte fragwürdig wurden.

Frage: Wisst Ihr noch, wann und wo Euer letzter gemeinsamer Auftritt war?

Bernd Tietzel: Im Februar, wir sind damals kurzfristig in OLs Brauhaus für einen anderen Act eingesprungen. Bezogen auf Corona habe ich mich schon früh sehr unwohl gefühlt. Aus meiner Zeit als Flieger war mir klar, dass das gravierende Auswirkungen hat. Aber dass quasi alle Flugzeuge am Boden bleiben, hätte ich nicht gedacht. Wirklich ein Hammer...

Lutz Fischer: Ich war immer überzeugt, mit Musik kommst Du auf jeden Fall durchs Leben. Unsere Auftritte im Jahr 2020 standen zu hundert Prozent fest – und plötzlich waren wir bei null Prozent. Viele Musiker haben seit Monaten gar keine Einnahmen. Corona-Hilfen für den eigenen Lebensunterhalt gibt es auch nicht – und so sind viele gezwungen, Hartz IV zu beantragen. Das ist schon bitter.

Frage: Wie wichtig ist es, jetzt wieder Konzerte geben zu dürfen?

Lutz Fischer: Das ist dringend nötige Ablenkung für Seele und Geist. Wir suchen schon weitere Ersatztermine, weil die Nachfrage sehr groß ist.

Karten nur online Lutz Fischer (60, Wardenburg) ist Berufsmusiker, spielt diverse Instrumente – vom Saxofon bis Gitarre – und ist u.a. Mitinhaber der Musikschule Ritterdando. Bernd Tietzel (68, Sandkrug) ist Flugkapitän im Ruhestand. Er spielt Gitarre, komponiert und hat für sein Album „Gräten“ mehrfach beim Deutschen Rock- und Pop-Preis gewonnen. Mit Lutz Fischer hat er bislang 20 Konzerte gegeben. Erster Auftritt des Duos nach der Corona-Zwangspause ist am Freitag, 31. Juli, 19 Uhr auf der Terrasse des Tennis-Clubhauses, Ladestraße in Sandkrug. Karten (10 Euro) gibt es ausschließlich auf Vorbestellung: beate@familieherkenhoff.de oder per Whatsapp, Telefon 0157 58734187. Nächster Termin: 11. Oktober.

Frage: Nochmal zurück zu den Proben, seit wann wird wieder geübt?

Bernd Tietzel: Wir beide üben wieder seit vier Wochen gemeinsam. Das ist vor allem für den gemeinsamen Gesang wichtig. Unser Spiel mit den Instrumenten funktioniert dagegen wie ein Zusammentragen der häuslichen Bemühungen. Das kann jeder für sich zuhause üben.

Lutz Fischer: In der Musikschule haben wir ab Mitte Mai wieder vorsichtig mit Einzelunterricht begonnen. Allerdings wegen der Aerosole ohne Bläser oder Gesang. Zurzeit sind bis zu vier Bläser bei einer gemeinsamen Probe erlaubt. Unsere Bigband darf outdoor in voller Besetzung üben, in unserer Halle beschränken wir uns auf acht bis zwölf Teilnehmer. Der Wunsch, sich wieder zu gemeinsamen Proben zu treffen, kam übrigens ganz stark von den jungen Schülern. Den fehlen die sozialen Kontakte, das ist deutlich zu spüren.

Frage: Das freut vermutlich auch den Lehrer...

Lutz Fischer: Ich hab’s selber auf der ersten Probe mit Bernd gespürt, wie wichtig das ist. Gleich beim ersten Titel „Give a little bit“ habe ich all den Frust und die Enttäuschung reingelegt. Danach ging es mir wieder gut. So habe ich erst bemerkt, wie sehr mich Corona runtergezogen hatte.

Frage: Riskieren wir einen Blick in die Zukunft. Wie werden wir in einem Jahr über die Situation heute denken?