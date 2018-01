Frage: In wenigen Sätzen, Herr Morscheck – worum geht es im Buch „Haus der Hoffnung“?

Morscheck: Im Grunde geht es wie in allen Geschichten, die was von sich halten, um Liebe und um Tod. In welcher Couleur, das müsste man, wenn man Lust und Zeit hat, selber lesen.

Frage: Wie lange haben Sie an dem Buch gearbeitet?

Morscheck: Gut ein halbes Jahr – mit „Plotten“ und Ausarbeiten.

Frage: Wie sind Sie dazu gekommen, einen Krimi zu schreiben?

Morscheck: Ich schreibe ja für mein Leben gern. Ich habe ein Drehbuch geschrieben und verfilmt sowie Hörspiele geschrieben und vertont. Und über diese Hörspiele ist der Musketier-Verlag auf mich aufmerksam geworden und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, einen Thriller zu schreiben. Ich war sehr dankbar und habe gesagt: „Na klar, mach ich!" Ich habe aber auch von Anfang an gesagt, dass ich keinen Regional-Krimi schreibe. Ich finde es ganz toll, was Klaus-Peter Wolf macht, aber ich bin nicht so der Regional-Krimi-Schreiber. Ich habe mein Exposé eingereicht, sie haben es abgenickt und ich habe weitergeschrieben. Herausgekommen ist das „Haus der Hoffnung".

Autor und Hörspiel-Macher Der erste Roman von Sven Morscheck „Haus der Hoffnung“ erscheint im März im Musketier-Verlag für 9,99 Euro. Zur Handlung: Ein brutaler Ritualmord erschüttert die kleine Gemeinde Kahlensee. Auf dem verfallenen Gelände einer ehemaligen Nervenheilanstalt wird eine grausam verstümmelte Männerleiche gefunden. Kriminalhauptkommissar Ingo Steeger, gerade mit seiner schwangeren Frau nach Kahlensee gezogen, wird mit den Ermittlungen betraut. Als eine weitere Leichte auf dem Klinikgelände auftaucht, ahnt Steeger, dass er und sein Team Teil eines perfiden Katz- und Mausspiels sind. Denn die Geister der Vergangenheit fordern ihren blutigen Tribut. Zum Autor: Der 1973 in Wildeshausen geborene Autor Sven Morscheck ist vor allem für seine „Blockbuster für die Ohren“ bekannt. Er schreibt Hörspiele und Filme. Er hat unter anderem mit Komiker Karl Dall zusammengearbeitet. Im Jahr 2014 feierte sein Film „Der Feeder“ im Wildeshauser Kino Premiere. Im Fernsehen war Morscheck unter anderem im „Tatort“ oder „Notruf Hafenkante“ zu sehen.

Frage: Wie sind Sie auf die Handlung gekommen?

Morscheck: Ich kann es als Autor sehr schwer beantworten. Die Figurenkonstellation trage ich schon ein bisschen länger mit mir herum. Es ist, als würde ich einen Film besetzen: Wer passt jetzt wo wie da rein? Wenn ich die Figuren habe, dann weiß ich die Geschichte, dann weiß ich, wer wen malträtiert, oder wer wo wen liebt und warum das alles nicht zusammenpasst oder auch doch. So eine Geschichte plottet man natürlich grob, damit man überhaupt weiß, wann der Gärtner als Mörder wieder zuschlägt. Es war ein Abenteuer, mich Tag für Tag an den Schreibtisch zu setzen und zu gucken: Was machen die Leute heute mit mir? Ich mag es nicht, vorher komplett auszuformulieren. Das kann ich nicht. Ich muss mich inspirieren lassen. Und das macht einen Heidenspaß.

Frage: Also kann man sagen, dass Sie sich von der eigenen Kreativität treiben lassen?

Morscheck: Eher verführen. Die erste halbe Stunde gebe ich vor. Und dann übernehmen die Leute in diesem Roman meine Finger und ich muss einfach nur noch abtippen.

Frage: Gibt es bei Ihnen auch mal Schreibblockaden?

Morscheck: Ne, das kenne ich nicht. Wenn ich hier sitzen darf und irgendwelche Leute umbringen darf auf dem Papier –das ist für mich ja ein pures Vergnügen. Und wenn ich jetzt von einer Schreibblocke zur nächsten stolpern würde, dann müsste ich überlegen, ob ich nicht doch lieber Malen nach Zahlen mache.

Frage: Wenn Sie die Figuren kreieren, haben Sie da Vorbilder aus dem echten Leben?

Morscheck: Ja, das habe ich. Für mich ist es wirklich auch einfacher, weil ich ja ursprünglich vom Film komme. Ich bin daher eher ein visueller Typ. Im Roman kommt beispielsweise eine Bürgermeisterin vor. Dann hatte ich da so ein grobes Bild im Kopf, wie sie sein könnte. Und weil ich in meinem Umfeld niemanden hatte, der so aussah, wie ich sie mir vorstellte, habe ich dann mal gesucht – und es gibt de facto eine Schauspielerin, die genauso aussieht, wie ich mir die Figur vorstellte. Das hilft mir dann, weil ich genau weiß, wie sie agiert, wie sie die Beine übereinanderschlägt, wie sie sich die Haare macht. Ein Roman lebt ja auch von den Menschen, die darin vorkommen. Der Leser, die Leserin, will ja mit den Menschen mitfühlen und sich mit ihnen im Idealfall identifizieren.

Frage: Was macht denn für Sie persönlich so einen richtig guten Roman aus?

Morscheck: Ein Beispiel: Sebastian Fitzeks Bücher mache ich auf und er hat mich nach den ersten eineinhalb bis drei Seiten so eingefangen mit seiner Schreibe – und das ist das, was für mich ein gutes Buch ausmacht.

Frage: Was passiert als nächstes?

Morscheck: Das Buch ist als Trilogie angelegt. Ich habe noch zwei weitere Teile im Kopf, die ich jetzt endlich anfangen möchte zu schreiben. Aber erst einmal machen wir Lese-Reisen und besuchen Talk-Shows.

Frage: Wer ist Ihr größter Kritiker beziehungsweise Fan?

Morscheck: Immer meine Frau. Meine Frau und mein Verleger sind die einzigen beiden Menschen, die mir auch ohne große Gegenwehr ein paar einschenken dürfen. Von Schulterklopfen halte ich nicht viel. Ich bin immer sehr dankbar für konstruktive Kritik. Wenn die beiden etwas lesen und sie schlagen unabhängig voneinander die Hände über den Kopf, dann weiß ich: Da habe ich mich gedanklich verlaufen.

Frage: Sie sind gerade Vater geworden – wie beeinflusst das Ihren Zeitplan?

Morscheck: Ich bin ja per se ein Sehr-sehr-Frühaufsteher. Die Nächte werden kurz und die Morgende früher. Das stört mich alles nicht, weil ich morgens am besten schreiben kann ab drei, halb vier. Ich glaube, das wird sich sehr gut integrieren in unseren Alltag. Meine Frau weiß: Wenn ich aus dem Bett springe, dann sterben am Schreibtisch wieder ein paar Leute.