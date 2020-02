Iserloy „Es ist erstaunlich, aber zugleich auch schön anzusehen, wenn aus gestandenen Männern wieder Kinder werden“, lachte Christina Gnodtke aus Achternmeer und hatte dabei Vater und Sohn im Blick. „Unterwegs in der Modellwelt Siku-Hausen“ lautete das Tagesmotto, unter das Michael Garms mit den Modellbaufreunden Nord-West den Tag der offenen Tür auf dem Hof Garms in Iserloy gestellt hatte.

Der Andrang war riesig. Große und kleine Modellfahrzeug-Besitzer der Marke Siku hatten sich mit ihren ferngelenkten Mobilen auf dem Dachboden des ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Gebäudes eingefunden. Sie hatten alle nur eines im Sinn: die Anlage mit den Straßen, großer Ackerfläche, Waage und Beladesilos und Siebanlage anzufahren und wie die Großen Transporte durchzuführen.

„Meine rund 30 eigenen Fernlenkmodelle bleiben heute im Schrank“, sagte Michael Garms, der sonst bei Kindergeburtstagen nicht nur die Räumlichkeiten und Bahn, sondern auch die Technik zur Verfügung stellt. „Heute möchte ich nicht so viel zu tun haben und auch mal etwas klönen.“ Doch schon wieder zog ein kleiner Steppke an der Hose. „Mein Lastzug kommt nicht den Berg hoch“, sagte er und wies auf einen voll beladenen LKW mit Auflieger auf der steilen Straße hin.

Dabei wurde klar: Die Modelle sind perfekte Nachbauten und fast alle Funktionen wie beim Original nutzbar, allerdings fehlt die Kraft, um zum Beispiel einen vollen Lastzug den Berg hochzufahren.

Deshalb hat Andre Adler aus Beverstedt seinen Radlader modifiziert und mit stärkeren Motoren versehen. Im wirklichen Leben Baggerführer, kennt er sich mit der Technik aus. Nach Iserloy hatte er einen Modellbagger mitgebracht, der perfekt funktionierte. Doch auch hier haperte es an der Kraft der Motoren, um wie in der Realität baggern zu können. „Für so ein Modell kann man leicht einige Tausende los werden. Ich kaufe lieber günstige Modelle und statte sie dann mit neuer Technik aus, Das ist spannender und vor allem viel billiger.“

Aus Göttingen stammt Wolfgang Autze. Auch er ist modellbegeistert. „Ich bin gerade zu Besuch bei meiner Tochter in Huntlosen. Da las ich von dem heutigen Tag in Siku-Hausen. Hier musste ich unbedingt hin.“ Zusammen mit seinen Enkeln Lennard und Alexander wurden alle Details der Anlage besichtigt und genutzt,

Ebenfalls zweieinhalb Stunden Anfahrt hatte Dirk Ackermann. Er wohnt in Lüdenscheid. Dort werden auch die Siku-Modelle gefertigt. Ackermann gehört den Modellbaufreunden an und hat selber im ehemaligen Kinderzimmer eine Kleinanlage aufgebaut. „Mit einem Lkw fing alles an. Daraus sind mittlerweile 27 geworden“, erzählte er. Michael Garms hatte er bei einem anderen Betreiber einer großen Siku-Anlage kennengelernt.