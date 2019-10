Jubiläumsprojekt: Wardenburg im Wandel der Zeit

Zum 750-jährigen Jubiläum, das Wardenburg im kommenden Jahr feiert, ist auch eine Kunst- und Fotoausstellung mit dem Titel „Wardenburg früher und heute“ geplant. Bilder des Wardenburger Künstlers Hans Fangmann (1902 - 1972), der viele Eindrücke seiner Heimatgemeinde in Gemälden und Skizzen festgehalten hat, sollen Gegenwarts-Fotos am selben Ort gegenübergestellt werden. Das Jubiläum war Thema im Wirtschafts- und Kulturausschuss am Mittwoch. Derzeit werden Ideen gesammelt. Auch die Vereine können sich mit eigenen Programmpunkten in einbringen. Repro: