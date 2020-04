Kirchengemeinde bedankt sich bei kleinen Gärtnern

Fünf Monate ist es her, dass die Vorschulkinder des Ganderkeseer Jona-Kindergartens am Randes des Friedhofs an der Urneburger Straße rund 200 Blumenzwiebeln eingesetzt haben. Eigentlich war vorgesehen, dass Jannis, Diego, Mattis, Carlotta, Max, Lasse, Benne, Emely, Piet und Friedo in diesem Frühjahr wiederkommen und das Ergebnis ihrer Pflanzaktion – blühende Osterglocken nämlich – begutachten. Doch diesen Plan machte das Coronavirus zunichte. Auch wenn die Kinder ihr Werk nun nicht gemeinsam bestaunen können, wollten Pastorin Susanne Bruns (von links), Vorsitzende des Gemeindekirchenrats der ev.-luth. Kirchengemeinde Ganderkesee, und Swenja Scherschanski von der Friedhofsverwaltung den kleinen Gärtnern mit einem Präsent für ihren Einsatz danken. Das Büchlein „Wimmelspaß im Frühling“ bekommen sie nun nach Hause gesandt.BILD: