Kirchhatten Hans Münch (70) hat Glück gehabt. Nach einer Gehirnblutung im Jahr 2011 und einem heftigen Schlaganfall konnte der Delmenhorster zwei Jahre lang nicht sprechen. Um wieder lesen und schreiben zu können, brauchte er mehr als doppelt so lange. Erst vor vier Jahren war der Diplom-Fotoingenieur wieder in der Lage, seine geliebte Kamera festhalten zu können.

Es ist also keine Selbstverständlichkeit, dass derzeit im Hatter Rathaus aktuelle Fotografien von ihm zu sehen sind. Aber da ist noch mehr. Hans Münch lernte während der Reha vor fast neun Jahren einen Mann kennen. Heiner Geldmacher, neun Jahre älter, hatte das gleiche Schicksal getroffen. Der erfolgreiche Geschäftsführer aus Rhöndorf bei Bad Honnef entdeckte nach seinem Schlaganfall seine alte Leidenschaft, das Malen, neu. Wegen einer Lähmung kann er bis heute nur mit der „falschen“, linken Hand den Pinsel führen. Umso beeindruckender sind die Bilder, die der 79-Jährige malt.

Charlotte Münch war es, die eine wegbereitende Idee für beide Männer hatte. Sie schlug vor, der Fotograf und der Maler könnten doch ein und dasselbe Motiv, jeweils auf ihre Weise, aufs Papier bringen. Heiner Geldmacher erweiterte das Konzept noch etwas weiter, indem er die Fotografien mit Farbe übermalt und so ganz eigene Stimmungen erzeugt. Trilogien nennen Geldmacher und Münch ihre Arbeiten.

Hans Münch zeigt bis zum 27. März außerdem eigenständige Fotografien, bei denen er spannende Verfremdungstechniken durch Bewegung und Langzeitbelichtung erzeugt. „Auf den zweiten Blick“ lautet der Titel der Ausstellung im Rathaus, er sei auch als Appell an die Menschen zu verstehen, erinnerte Charlotte Münch in ihrer Einführung. „Gönn’ Dir den zweiten Blick! Entdecke Deine Talente, sieh, welche Fähigkeiten in Dir schlummern!“