Glockenläuten in Kirchhatten erinnert an Kriegsende

Kirchhatten Die Kirchengemeinde Hatten beteiligt sich am Freitag, 8. Mai, um 19.45 Uhr an einer gemeinsamen Aktion der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg. Mit einem zweiminütigen Glockengeläut wird an das Ende des Krieges in Deutschland vor 75 Jahren erinnern und der Millionen Opfer des Krieges gedenken.

Über die Homepage der Kirchengemeinde ist derzeit auch ein neues Video des jüngsten Online-Gottesdienstes in der St.-Ansgari-Kirche zu sehen, das unter Mitwirken von Pastor Jürgen Menzel, Heide Grotelüschen (Orgel), Andreas Richter (Trompete) und Claudia Mossell (Lesung) am 3. Mai entstanden ist. Die Aufnahme und Bearbeitung übernahm der Sandhatter Karl-Heinz Wesemann.