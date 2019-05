Gottesdienst und Fahrradtour

Kirchhatten Am Sonntag, 26. Mai, ist es wieder soweit. Der Heimat- und Bürgerverein veranstaltet wieder seinen traditionellen Familiensonntag. Es beginnt mit dem Waldgottesdienst unter der Leitung von Pastor Jürgen Menzel im Schierenbuchen (Neuhatter Straße/Papenmoorweg) um 10 Uhr. Begleitet wird der Gottesdienst vom Posaunenchor. Der „Schierenbuchen“ bietet mit seinen alten Baumbeständen einen ganz besonderen Rahmen und lädt ein zum Verweilen und Plaudern nach dem Gottesdienst. 35 Kinder sind am Donnerstagabend neu zur Konfirmandenzeit angemeldet worden.

Um 14 Uhr geht es aktiv weiter. Am Marktplatz ist der Treffpunkt zu einer Fahrradtour für jung und alt zu einem schönen Ziel im Gemeindegebiet. Dort gibt es eine Stärkung mit Kaffee und Kuchen. Die Tour bietet neben dem Gespräch eine gute Gelegenheit, sich in der reizvollen Natur Kirchhattens und der Umgebung zu bewegen und gleichzeitig etwas zu „erfahren“ über Orte oder Einrichtungen, die nicht jeder kennen mag. Der Heimat- und Bürgerverein Kirchhatten freut sich über eine rege Teilnahme. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt gerne Erhardt Rabe, In den Dillen 3, Kirchhatten, Telefon 04482 8973.