Kirchhatten „Wi mookt dat tosamen!“ – unter diesem plattdeutschen Motto (Wir machen das gemeinsam) ist am Sonntagnachmittag während des Herbstmarktes in Kirchhatten der Startschuss für eine Aktion mit Vorbildcharakter gefallen. Die Gemeinde Hatten setzt künftig im Ort auf sogenannte Grünpaten, die sich um öffentliche Beete kümmern. Die Idee dazu stammt vom Bürger- und Heimatverein, Bezirksvorsteher Norbert Klüh, der für den neu gestalteten Werkstattplatz Freiwillige suchte, ergriff die Initiative.

„Die Teilhabe des Bürgers hört nicht beim Planungsprozess auf“, meinte Sonntagnachmittag Bürgermeister Christian Pundt, als er gelbe Warnwesten an die neuen Grünpaten für die sieben Beete rund um den Werkstattplatz verteilte. An den Kosten für die Sicherheitswesten hatte sich der Gemeindeunfallverband (GUV) beteiligt. Zudem unterzeichneten die Paten einen Vertrag, der sie nicht nur unfalltechnisch absichert, sondern sie zu bestimmten Regeln verpflichtet.

Norbert Klüh zu den Hintergründen der Aktion: „Wir leben in einer Gemeinde, in der es den Menschen im Grunde recht gut geht. Es gibt viele Möglichkeiten, das Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die Folge, nicht nur bei uns: Jeder hat etwas anderes im Kopf und jeder oder jede verfolgt ein anderes Ziel. Es besteht die Gefahr, dass es nur noch wenig Gemeinsames gibt.“

Das Zusammenleben gestalte sich wesentlich angenehmer, wenn jeder bereit sei voneinander zu lernen, miteinander eine Lebenswelt zu schaffen, in der der Einzelne immer eingebunden in eine Gemeinschaft ist, um für sich festzustellen: ich lebe gern in Hatten. Das Projekt „Grünpate“ entwickelte sich als Teil des bürgerlichen Engagements bei der Neugestaltung der Kirchhatter Ortsdurchfahrt, so Klüh. „Für uns ist es wichtig, dass die gelungene Neuanlage des Werkstattplatzes für eine lange Zeit eine attraktive Visitenkarte des Ortes Kirchhatten bleibt. Dies kann gelingen, wenn Bürger und Gemeinde gemeinsam Verantwortung und Engagement übernehmen.“

Nicht nur auf dem Werkstattplatz war am Sonntagnachmittag in Kirchhatten – nicht zuletzt aufgrund des warmen Spätsommertages, viel los. Vor dem Rathaus spielte die Band Grand Canyon Countrymusik. Die für den Straßenverkehr gesperrte Kirchhatter Ortsdurchfahrt entwickelte sich zu einer Flaniermeile. Rund um die Volksbank waren Flohmarktstände aufgebaut, die gut belagert waren. Auf dem Marktplatz fanden sich Imbissbuden, ein Kinderkarussell, ein Gewürzverkäufer und am Stand der NWZ wurden Spinnennetze für die nahende Halloween-Zeit gebastelt. Ein Besuch lohnte sich allein schon, weil die Geschäfte ab 13 Uhr für Beratung und Verkauf öffneten.