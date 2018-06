„Joppe“-Lesung in der Bibliothek

Kirchhatten Zu einer Lesestunde für Kinder lädt die Peter-Suhrkamp-Bibliothek kurzfristig ein. Am kommenden Freitag, 15. Juni, liest Matthias Holthaus aus dem Buch „Joppe“ vor. Das Angebot in der Zeit von 15.30 bis 16.30 Uhr richtet sich an fünfjährige Kindergartenkinder und Grundschüler der Klassen eins und zwei.

Autorin Gunnel Linde hat mehr als 40 Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene veröffentlicht, von denen viele zu Klassikern der schwedischen Kinderliteratur geworden sind. Für ihr schriftstellerisches Gesamtwerk wurde sie mit dem Astrid-Lindgren-Preis geehrt. Die Peter-Suhrkamp-Bibliothek liegt in Kirchhatten am Marktplatz 1b. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.