Kirche: Auf Spurensuche im Pfarrgarten

Kirchhatten Clevere Schlüsse ziehen und gleichzeitig geschickt Hinweise platzieren, um nicht selbst in Verdacht zu geraten – diese Kunst war gefragt beim ersten Krimi-Picknick in Kirchhatten. In den Ferien trafen sich im Pfarrgarten der Ev. Kirchengemeinde Hatten sieben Jugendliche und die Kreisjugenddiakoninnen Silke Meine und Larissa Ney. Gemeinsam begaben sie sich auf die Spur biblischer Verbrechen und versuchten, in einem Krimi-Spiel in drei Runden den „Serienbibelmörder“ dingfest zu machen. Zwischendurch wurde gepicknickt und am Ende fiel der Vorhang und die große Auflösung verriet, wie nah die Jugendlichen der Wahrheit gekommen waren.

Angebot für den Sommer

Die Krimi-Picknicks sind ein Sommer-Angebot des Kreisjugenddienstes Delmenhorst/Oldenburg-Land. Anmeldungen für die Folgeveranstaltungen am 17. August in Wildeshausen sowie am 21. August in Delmenhorst sind möglich unter silke.meine@ejo.de.

Ihre Kollegin Larissa Ney verstärkt seit einem Jahr als Kreisjugenddiakonin das Team des Kreisjugenddienstes Delmenhorst/Oldenburg Land. Groß geworden im Oldenburger Land zog es sie nach der Schule für das Studium der Ev. Theologie und Erziehungswissenschaften in andere Teile Deutschlands und der Welt.

Von Osnabrück über Wellington/Neuseeland nach Erfurt führte sie der Berufsstart zurück in die Heimat. „In den vergangenen vier Jahren bin ich mit ganz unterschiedlichen Menschen in kleinen und mittelständischen Unternehmen der Frage nachgegangen, wie man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ehrlich beteiligt, wie Führungsverantwortung modern verstanden werden kann und wie gute Zusammenarbeit auch über Generationen hinweg funktioniert.“

Büro in Wardenburg

Mit diesen Worten stellte sie sich im Sandkruger Gemeindebrief zu Beginn ihrer Arbeit der Gemeinde vor. Besonders begeistert hätten sie dabei Projekte junger Menschen. Larissa Neys Bürostandort ist Wardenburg. Sie ist im Rahmen der Jugendarbeit erste Ansprechpartnerin für die Kirchengemeinden Hundsmühlen, Sandkrug und Kirchhatten.

Mehr Infos unter www.ejo.de/veranstaltungen/krimi-picknick