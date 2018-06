Kirchhatten /Leeuwarden Gertje Kollmann liebt Farben. Viele der Bilder der Kirchhatterin, die im Atelier „Alter Kunstraum“ entstehen, sind ausdrucksstark und farbenfroh. Am kommenden Wochenende wird die 63-Jährige allerdings ihr Quartier in der alten Molkerei mit einem Arbeitsplatz unter freiem Himmel vertauschen. Gemeinsam mit den befreundeten Künstlerinnen Anne Hollmann (Ostrittrum) und Kerstin Kramer (Friesoythe) geht es für mehrere Tage in die Nähe von Leeuwarden.

Die niederländische Stadt im Süden Frieslands ist 2018 zur Kulturhauptstadt Europas gewählt worden. In diesem Zusammenhang hat der Künstler Dirk Hakze ein Land-Art-Projekt ins Leben gerufen. Unter dem Titel „The Colorfield Performance“ gestalten 499 Kreative – jeder mit einem eigenen Bild – eine grüne Wiese. 499 quadratische Bilder, jedes 120 Zentimeter breit und lang, sollen ein großes Dreieck von 144 Meter Kantenlänge bilden.

Die Adresse Das Bilderdreieck entsteht ca. 30 km südlich Leeuwardens. Wer es sich mit eigenen Augen ansehen möchte, kann den Navi mit folgender Adresse programmieren: Lytse Jerden 1, 8556 XC Sloten (Niederlande). Mehr zum Projekt erzählt Hakze hier: www.dirkhakze.com/projecten/the-colorfield-performance-ch-2018-de

„Das Konzept sieht vor, in einer gemeinschaftlichen Aktion die individuellen künstlerischen Beiträge zu einer neuen, großformatigen Einheit zusammenzuführen. Dadurch wird es möglich, ein markantes Kunstwerk zu schaffen, das ein deutliches Zeichen in der Landschaft bildet“, beschreibt der Initiator seine Idee.

Von Mai bis September haben die Kreativen Zeit, ihre Bilder zu malen. Gertje Kollmann und ihre beiden Freundinnen werden am kommenden Samstag die auf sie wartenden, noch völlig weißen Leinwände in Bilder verwandeln. Knapp zwölf Stunden bleiben ihnen, rechnet Gertje Kollmann vor. Los geht es um 8.15 Uhr, die Veranstalter geben ihnen Zeit bis spätestens zwei Stunden vor Sonnenuntergang. Ein fertiges Bild hat die Kirchhatterin bewusst nicht im Kopf, nur ein paar grobe Skizzen liegen vor ihr auf dem Tisch im Atelier. „Ich will mich auf die Landschaft vor Ort einlassen. Vielleicht sehe ich ja auf der Anreise etwas, das mich inspiriert“, sagt sie. Für sie ist die Arbeit auch deshalb besonders spannend, weil sie überwiegend figürlich malt.

Die Acrylfarben bekommen alle Künstler gestellt. Schwarz ist übrigens nicht dabei. „Dirk Hakze möchte kein Schwarz, sondern möglichst bunte Farben“, weiß die Kirchhatterin. Ein Problem hat sie damit nicht. Eher schon, dass während des Malens jeder, der möchte, ihr über die Schulter sehen kann. „Daran werde ich mich gewöhnen müssen“, weiß sie. Der Standort ihres Bildes ist außerdem vorgegeben und liegt zwischen den Nummern 170 und 180. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es am Samstag regnen sollte, erhalten die Maler Zelte zum Schutz.

Auch bei Sonnenschein raten die Veranstalter zum Tragen von Gummistiefeln. In unmittelbarer Nähe der Wiese verläuft der „Lange Sleat“, der das „Groote Brekken“ und das „Slotermeer“ verbindet. Der Boden könnte feucht sein. Das gilt auch für die Farben. Bis September bleiben sämtliche Bilder vor Ort und sind Sonne, Regen und Wind ungeschützt ausgesetzt. Ein paar Witterungsspuren dürften da nicht zu vermeiden sein. Kein Problem für die Malerin: „Das hat auch seinen Reiz.“