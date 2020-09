Mitmach-Konzert In Kirchhatten: Singen mit Sybille Gimon

Kirchhatten Am Freitag, 18. September, von 15 bis 17 Uhr lädt Liedermacherin Sybille Gimon zum gemeinsamen Singen von Volksliedern in das Hotel „Zum Deutschen Hause“, Marktplatz 2, in Kirchhatten ein. Bei Kaffee und Kuchen gebe es in der schwierigen Zeit ein musikalisches Wiedersehen, heißt es in der Einladung. Liederhefte liegen aus. Jeder ist herzlich willkommen. Um Anmeldungen unter Telefon 04482 322 wird gebeten. Es gelten die Abstands- und Hygieneregeln bei der Veranstaltung, dem Programm der VHS Hatten+Wardenburg entstammt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.