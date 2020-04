Osterweg mit sieben Stationen

Kirchhatten Einen Osterweg nach dem Dötlinger Vorbild bietet die Kirchengemeinde Hatten an der St.-Ansgari-Kirche in Kirchhatten noch bis zum 19. April an. Darauf können Besucher seit Gründonnerstag sieben Stationen aus dem Leben Jesu erkunden. Über einen QR-Code können dazu per Smartphone Choräle angehört werden, die der Kirchenmusiker Markus Häger eingespielt hat.

Für Kinder liegen an den Stationen des Ostergartens, die vom Marktplatz kommend am Aufgang zur St.-Ansgari-Kirche beginnen, Ausmalbilder bereit. Auch biblische Lesungen sind mitzuverfolgen. Eine musikalische Umrahmung wird es am Vormittag des Ostersonntag geben. Dann spielt der Posaunenchor der Kirchengemeinde Osterchoräle vorm Gotteshaus.