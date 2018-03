Kirchhatten Die Ev.-lutherische Kirchengemeinde Hatten gibt die aktuellen Termine für die Kar- und die Osterwoche bekannt:

• Am Gründonnerstag, 29. März, um 19 Uhr beginnt ein Abendgottesdienst in der St.-Ansgari-Kirche in Kirchhatten. Musikalisch begleitet wird er vom Posaunenchor der Gemeinde.

• Am Karfreitag, 30. März, findet ab 10 Uhr ein Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl statt. Es singt der Ansgarichor.

• Am Sonntag, 1. April, wird um 6.30 Uhr die Osternacht und um 10 Uhr ein Festgottesdienst gefeiert, jeweils mit Heiligem Abendmahl.

• Am Sonnabend, 7. April, wird die Ansgari-Kirche zum Konzertsaal. Um 19 Uhr gibt es unter dem Titel „Schlafes Bruder“ Mozarts Requiem ohne Worte zu hören. Als Gäste treten auf die „Kleine Kantorei an Unser Lieben Frauen“ (Bremen) und das Elbipolis Quartett (Hamburg). Die Leitung hat Jörg Jacobi (Munderloh).

Die „Kleine Kantorei“ wurde 1995 gegründet. Die Sänger gestalten im Jahr drei Gottesdienste der Bremer Gemeinde musikalisch aus und erarbeiten zwei Konzertprogramme. Hauptaufführungsort ist die Bremer Kirche „Unser Lieben Frauen“. Konzerte wie demnächst in Kirchhatten gehören aber auch zum Jahresprogramm der Kantorei.