Kirchhatten Im April 1978 haben Anita Schnitker, Ruth Grybat, Petra Erdmann, Gisela Bruns, Hubert Erdmann, Anita Kibschull und Waltraud Klaener sich im Ev. Gemeindehaus in Kirchhatten getroffen, um einen Chor zu gründen. Der erste Auftritt war im Gottesdienst am Pfingstmontag, 15. Mai 1978. Heute wird das 40-jährige Bestehen des Chores mit einem einstündigen Konzert in der Ansgari-Kirche gefeiert. Beginn ist um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

