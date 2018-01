Kirchhatten /Sandhatten /Sandkrug In vielen Wohnzimmern haben die Tannen bereits mit dem Nadeln begonnen. Damit ist die Zeit gekommen, die Weihnachtssymbole wieder zu entsorgen. Die Jugendfeuerwehren der Gemeinde Hatten machen den Bürgern dafür ein attraktives Angebot. Anfang 2018 sammeln die jungen Kameraden wieder die Bäume gegen eine kleine Spende ein. Hier die Termine und Orte:•

• Kirchhatten

Jugendfeuerwehr Kirchhatten; Samstag 6. Januar, 10 bis 16 Uhr an folgenden Stellen: Feuerwehrhaus und Turnhalle Kirchhatten, außerdem gibt es einen Abholservice an folgenden Stationen:

• 9 bis 12 Uhr, Dorfplatz Hatterwüsting

• 11 bis 11.30 Uhr, Ecke Röbkengarten/Dannemannweg

• 11.30 bis 12 Uhr, Späthenweg (bei H.G. Meyer)

• 12 bis 12.30 Uhr, Raiffeisenmarkt Kirchhatten

• 14 bis 14.30 Uhr, Ecke Schulstraße/Gotenweg

• 14.30 bis 15 Uhr Ecke Birkenwinkel/Friedhofsweg

• 15 bis 15.30 Uhr Wendehammer Kastanienweg

• Sandhatten

Die Jugendfeuerwehr Sandhatten holt die Tannenbäume am Samstag, 13. Januar, in Sandhatten gegen eine Spende beiden Bürgern zu Hause ab. Die Bäume können per Telefon oder WhatsApp unter Telefon 0172 5646264 oder E-Mail (jugendfeuerwehr@sandhatten.de) angemeldet werden.

• Sandkrug

Die Jugendfeuerwehr Sandkrug sammelt ausgediente Weihnachtsbäume am Samstag, 6. Januar wieder ein. In Sandkrug werden in der Zeit von 9 bis 15 Uhr an folgenden Plätzen Tannenbäume gegen Spenden angenommen:

• Auvers-le-Hamon-Platz

• Fotogeschäft Bad-Sulza-Straße/Schulweg

• Kiosk Lüning/Voßbergweg

• Sandy-Shop/Hermelinweg• Feuerwehrhaus Sandkrug/Bümmersteder Straße 4

Die Hatter Feuerwehren verbinden die Bekanntgabe der Termine mit einer freundlichen Bitte: In den Vorjahren sei es immer wieder vorgekommen, dass einige Bürger ihre ausgedienten Weihnachtsbäume schon vor den Terminen an den Sammelstellen abgelegt hätten, so Pressesprecher Timo Nirwing. „Dies ist sehr schade, weil die Leute jedes Jahr bis zu 30 Euro oder mehr für einen Weihnachtsbaum ausgeben, und dann nicht einmal eine kleine Spende für die Jugendfeuerwehr über haben, die diese Bäume annimmt und entsorgt“, äußert der Feuerwehrmann sein Unverständnis.

Die drei Jugendfeuerwehren bitten ausdrücklich darum, die Weihnachtsbäume erst am jeweiligen Sammeltag zu den angegebenen Uhrzeiten abzugeben.