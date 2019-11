Kirchhatten /Sandkrug Teilen macht Freude. Die Organisatoren der beiden Hatter Weihnachtsmärkte beherzigen das und nutzen wie im Vorjahr einen gemeinsamen Flyer für die Werbung. Auch bei den Buden gibt es eine Kooperation. Das hilft nicht nur Geld zu sparen, sondern macht beide Veranstaltungen attraktiver. So ist der Stand der Dinge:

• Kirchhatten

Kirchhatten macht am Samstag, 30. November, 16 bis 22 Uhr und Sonntag, 1. Dezember, 13 bis 18 Uhr den Anfang. Damit das Hüttendorf auf dem Marktplatz überhaupt aufgebaut werden kann, sind Verkehrsmaßnahmen nötig.

Marianne Vieler-Bargfeldt vom Organisationsteam – in dem außer ihr Bodo Henke, Sandra Hollwedel, Olaf Janssen, Erhardt Rabe, Stefan Rosier, Stefan Schelenz und Uta Wilms sich engagieren – kennt die Details: „Die Parkfläche auf dem Marktplatz ist am 30. November ab 9 Uhr gesperrt“, sagt sie. Aufgehoben werde die Sperrung erst wieder am 1. Dezember um 23 Uhr. Die zwischen Ansgari-Kirche und Marktplatz verlaufende Busspur wird am Samstag in einer Woche etwas später, ab 14.30 Uhr gesperrt und ist am 1. Dezember abends wieder frei. Bei der Straßensperrung stehe die Genehmigung noch aus.

Das ist neu: Im Gegensatz zum Vorjahr ist wieder das Rathaus als Veranstaltungsort neben dem Hüttendorf dabei. Der Künstlerkreis Hatten stellt hier beispielsweise aus. Hier die Programmübersicht:

• Samstag, 16 Uhr: Beginn

• 16.30 Uhr: musikalische Andacht mit Pastor Jürgen Menzel und dem Posaunenchor der St.-Ansgari-Kirche

• 17 Uhr: Eröffnung, Bürgermeister Christian Pundt

• 17.15 bis 21.30 Uhr: Live-Musik mit „Die 2wei“

• über den Tag verteilt: Bauerngolf mit Uwe und Iris, Ponyreiten, Bimmelbahn, Rathauscafé, Husky-Schlittenfahrt.

• Sonntag, 13 Uhr: Eröffnung durch Jagdhornbläser

• 13.30 bis 16 Uhr: Weihnachtliche Lieder mit Johannes Cernota

• 14 Uhr: Ausstellung des Künstlerkreises Hatten im Rathaus

• 14.30 Uhr: Weihnachtsmärchen (Rathaus)

• 15 Uhr: Besuch des Weihnachtsmanns im Hüttendorf

• 16 Uhr: Sound & Joy

• 17.30 Uhr: Feuershow mit Circus Sternchen

• außerdem ab 13 Uhr Basteln im Jugendhaus; Basar, Café und Kinderspaß (VHS).

• Sandkrug

Eine Woche nach dem „Festlichen Kirchhatten“ heißt es „Zauberhaftes Sandkrug“. Das Orga-Team um Marina Franz, Britta Riemann, Michael Schulte und Carsten Westdörp hat vor wenigen Tagen das von der Firma Plexiglas Jung (Hatterwüsting) produzierte Schild erhalten, das im Waldpark aufgestellt werden soll. 21 Stellplätze legt der Plan für die Buden und sonstigen Attraktionen fest. Wie bei der Premiere im Vorjahr dürfte der Park wieder ein besonders stimmungsvoller Ort werden:

• Samstag, 7. Dezember, 16 Uhr: Eröffnung Bürgermeister

• 17 Uhr: Sandkruger Hip-Hop-Crew „New Revolution“

• 17.30 Uhr: „Brass Praise“

• 19 bis 21.30 Uhr: „Sweet Chili“, deutsche und englische Weihnachtslieder

• Sonntag, 8. Dezember: 12 Uhr, Grundschulchor

• 12.30 Uhr: „New Revolution“

• 13 Uhr: Musikzug Sandkrug

• 14 bis 15 Uhr: Johannes Cernota, weihnachtliche Variationen am Akkordeon

• 15.30 Uhr: Besuch des Weihnachtsmanns.