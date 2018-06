Kirchhatten Was gibt es Schöneres, als an einem Sonntag gemütlich durch den Ort zu bummeln – und sogar einkaufen zu können? Möglich macht dies am 10. Juni der verkaufsoffene Sonntag anlässlich des Schnäppchenmarktes in Kirchhatten.

Bereits um 11 Uhr öffnen die Flohmarktstände im Ort. Die Geschäfte sind ab 13 Uhr mit Beratung und Verkauf dabei und locken mit Rabatten und Aktionen.

Im Immobilienbüro von Alexandra Wyen-Hohnholt, Wildeshauser Str. 9, gibt es bis 18 Uhr eine Bastelaktion für Kinder. Außerdem werden Schwerter „geschmiedet“ und Kräuter angeboten. Das Mittelalter ist greifbar nah. An einem Armbrust-Schießstand können Groß und Klein auf Wildschweine zielen. Der Erlös der Aktion kommt einem Kinderhilfsprojekt in Afrika (Uganda) zugute.

Ein Schnäppchenzelt mit besonderen Angeboten steht vor dem Schuhhaus Knipper. Schräg gegenüber im Modehaus Poppke gibt es ebenfalls Rabatt - auf die aktuelle Damenmode. Wolfgang Martens hat eine große Auswahl an Uhren, Schmuck und Bestecken in seinem Fachgeschäft „Geschenke Martens“ am Marktplatz. Restbestände an Glas, Keramik und Porzellan werden besonders günstig angeboten.

Auf dem Marktplatz sorgen verschiedene Anbieter für das leibliche Wohl der Marktbesucher. Mit dabei das Team vom Hotel Zum Deutschen Hause und auch die Kuchenbäckerin Sabine Dilz ist mit ihren Spezialitäten vor Ort. Der Eiswagen von Marcel Surma sorgt bei dem erwartet herrlichen Sommerwetter für Abkühlung.

Torben und Friedhard Lüschen bieten fachkundige Beratung bei Möbel Lüschen, Raumausstatter Gernot Wachtendorf berät nebenan die Kunden über Sonnen- und Insektenschutz. Ebenfalls geöffnet ist „Die kleine Eiszeit“, Auf dem Späthen 1.