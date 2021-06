Waldgottesdienst: Im Schierenbuchen darf Sonntag gesungen werden

Kirchhatten Am 6. Juni 2021 ist es wieder soweit. Der stets im Juni vom Heimat- und Bürgerverein (HBV) Kirchhatten ausgerichtete Waldgottesdienst unter Leitung von Pastor Menzel im Schierenbuchen (Neuhatter Straße/Papenmoorweg) wird um 10 Uhr beginnen. Begleitet wird der Gottesdienst vom Posaunenchor. Während dieses Gottesdienstes werden auch 22 Vorkonfirmanden vorgestellt. Mit Abstand voneinander darf ohne Maske gesungen werden.

Der „Schierenbuchen“ bietet mit seinen alten Baumbeständen einen ganz besonderen Rahmen. Es gelten die üblichen AHA-Regeln. Eine Registrierung über die Luca-App ist möglich. Am Sonntag wird vonseiten der Kirche eine Anwesenheitsliste geführt, bis 8 Uhr am Sonntag können Anmeldungen über den AB im Kirchenbüro erfolgen, 04492 329. Kurzentschlossene werden vom Küster Hergen Neumann am Sonntag in die Liste eingetragen. Besucher, die nicht die Luca-App nutzen, werden gebeten, einen kleinen Zettel mitzubringen mit Namen, Adresse und Tel.-Nr., dann geht die Registrierung schneller. Die Kaffee- und Kuchentafel muss der HBV in diesem Jahr ebenso absagen wie die nachmittägliche Fahrradtour. Der Vorstand hoffe, dass dies im nächsten Jahr wieder möglich sein werde, so Stephan Möller.

