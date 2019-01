Kirchseelte Wahlen, Beförderungen sowie der Ausblick auf 2019 waren Themen der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Kirch- und Klosterseelte am Sonnabend im Dreimädelhaus in Kirchseelte. Nach der Begrüßung und den Regularien, vorgetragen durch den zweiten Vorsitzenden Horst Westermann – Vereinschef Klaus Stark war nicht vor Ort – standen auch schon die Vorstandswahlen im Blickpunkt.

Als erste Schießoffizierin wurde Edda Deichsel-Buksik wiedergewählt. Neu ins Amt kam Jens Emmerich als stellvertretender Schießoffizier. Thorsten Cordes erhielt als stellvertretender Kassenführer erneut das Vertrauen. Zum Schießwart wählten die Schützen Sven Brinkmann. Neuer Fahnenträger wurde Jens Siemers, stellvertretender Fahnenträger Manuel Grap und Fahnenbegleiter Dennis Müller.

Unter dem Punkt Beförderungen erhielten Schießoffizierin Edda Deichsel-Buksik und der erste Schriftführer Holger Wessels für ihre zehnjährige Vorstandsarbeit einen silbernen Stern auf ihre Leutnantsklappen. Außerdem wurden Jens Siemers und Thorsten Ehlers für 20-jährige Tätigkeit als Schießwart zum Oberfeldwebel befördert. Petra Brinkmann, Sören Freese und Arne Poggenburg avancierten zu Unteroffizieren. Sie waren im vergangenen Jahr zu Schießwarten gewählt worden.

Horst Westermann bedankte sich im Namen des Vorstandes bei allen Schützen, den Klosterbachtalern und dem Spielmannszug für die angenehme Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr. „Der Dank gilt allen fleißigen Händen, durch die unsere verschiedenen Veranstaltungen erst möglich wurden.“ Beifall fand die Kassenführung, trotz eines geringen Verlustes.

Die Termine im neuen Jahr: Das Schützenfest wird am 1. und 2. Juni in Kirchseelte gefeiert. Das Vier-Orte-Pokalschießen findet am 13. September in Dünsen statt. Zu einer Tagesfahrt starten die Schützen am 7. September.

Im Rückblick war Westermann auf das 40-jährige Bestehen der Schützendamenriege im vergangenen Jahr eingegangen, ebenso auf Pokalschießen, Osterfeuer und natürlich das Schützenfest.

Emmerich berichtete daneben von einer erfolgreichen Schießsaison. Bei 14 Pokalschießen erreichten die Damen- und Herrenmannschaften zwei erste Platzierungen, einen zweiten Platz und einen dritten Rang. Beim Samtgemeinde-Jugendkönigsschießen und dem Vier-Orte-Pokalschießen belegte die Vereinsmannschaft den dritten beziehungsweise zweiten Platz. Im Einzel kam Franziska Stenzel-Döhrmann auf den zweiten Platz.

Ferner nahmen 14 Kinder und Jugendliche am Bedingungsschießen teil. Sie erhielten im Rahmen der Jahresabschlussfeier im Jumphouse in Bremen alle einen Pokal.