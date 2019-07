Kirchseelte Die Kleinstadt Güllen. Wichtige Züge halten hier längst nicht mehr. Die Bürger beklagen den wirtschaftlichen Niedergang ihres Städtchens. Helfen könnte nur noch die Milliardärin Claire Zachanassian, ehemalige Güllenerin, die den Ort vor Jahrzehnten verlassen hat. – Das ist der Stoff, aus dem Friedrich Dürrenmatt seine tragische Komödie „Der Besuch der alten Dame“ entwickelt hat. Am Sonnabend, 6. Juli, ist das Stück um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Kirchseelte am Groß Ippener Weg 1 in Kirchseelte zu sehen – in einer Aufführung von „ProSzenium“ Delmenhorst.

Bei ProSzenium handelt es sich um eine Theatergruppe, die das Ziel verfolgt, in jedem Jahr mindestens ein Stück auf die Bühne zu bringen, wobei sich unterschiedliche Genres in bunter Reihenfolge abwechseln. „Der Besuch der alten Dame“ ist die 18. Produktion der Delmenhorster.

Regisseurin ist Kathrin Steinweg. Sie war als Schauspielerin seit 1996 an verschiedenen deutschsprachigen Bühnen tätig, zum Beispiel bei der Bremer Shakespeare Company oder dem Altonaer Theater Hamburg.

Der Kartenvorverkauf für „Der Besuch der alten Dame“ läuft über Der Kleine Weinladen, Freistraße 2a, 27243 Harpstedt, und Elektro Wulferding, Am Holzkamp 7, 27243 Kirchseelte. Eine Karten-Reservierung ist über Telefon 0157/35 56 41 27 und über die Website www.proszenium-delmenhorst.de möglich.