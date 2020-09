Klänge von Jazz bis Gospel auf der Burgwiese

Die Sommerkonzertreihe der Stadt Wildeshausen war zwar schon mit dem Filmkonzert von Blasorchester und Musikkorps vor 400 Zuhörerinnen und Zuhörern vor Kurzem beendet worden. Doch am Sonntagnachmittag eröffnete Birte Hogeback vom Stadtmarketing nun doch noch einmal eine Musikveranstaltung auf der Burgwiese. Zu Gast war der Jazz und Popchor # 9 „Kreuz Neun“ aus Delmenhorst. Unter der Leitung von Popkantorin Karola Schmelz-Höpfner stimmten die Chormitglieder bekannte Lieder aus den Bereichen Pop, Jazz und Gospel an. Rund 70 Musikfreunde hatten den Weg auf die Burgwiese in Wildeshausen gefunden. Unter Corona-Regeln erlebten sie ein abwechslungsreiches Chorkonzert der knapp 20 Sängerinnen und Sänger.

