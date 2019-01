Klein Henstedt Mit Bratwurst, Knipp und Heißgetränken hießen die Klein Henstedter am Sonntag das neue Jahr willkommen. Im Feuerwehrhaus war alles für ein lockeres Treffen mit einem Klönschnack nach dem Jahreswechsel hergerichtet worden.

„Wir haben ja im letzten Jahr keinen Weihnachtsmarkt organisiert. Deshalb ist die Neujahrsbegrüßung erstmals mit auf den Veranstaltungskalender gekommen“, stellte Ingrid Lange, Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, heraus. Weil das Organisieren des Weihnachtsmarktes sehr viel Arbeit und Zeit kostete, hatte sich die Dorfgemeinschaft dazu entschlossen, den Versuchsballon „Neujahrsbegrüßung“ zu starten.

Mit Erfolg. Schon kurz nach der Eröffnung um 12 Uhr mittags kamen die Dorfbewohner nach und nach zum Feuerwehrhaus, auch die Kameraden der Ortswehr, die vorher noch ihren Sonntagsdienst absolviert hatten.

Mit leckerem Punsch mit und ohne Schuss, Kakao und Imbiss am Wagen des Hofes Pleus war auch an das leibliche Wohl gedacht worden. In ihrer Begrüßung hieß die Vorsitzende nicht nur alle willkommen, verbunden mit dem Wunsch für ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr, sondern sie hatte auch noch den Tipp für die nächste Veranstaltung in petto. Am Sonnabend, 16. Februar, unternimmt die Dorfgemeinschaft den Kohlgang mit Besuch der Aufführung der Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr in Beckeln. Wer will, kann sich dafür noch anmelden. „Genügend Karten sind bereits geordert“, verriet Ingrid Lange.

An Kohlgang und Theater dachten die Jüngsten, Lara (3), Marie (5) und Joel (8), an diesem Sonntagmittag nicht. Sie flitzten zwischen den besetzten Tisch- und Bankreihen hindurch und hielten zur Begrüßung des Jahres einen mit Glücksklee und „Schornsteinfeger“ gefüllten Blumentopf in die Höhe. Damit stellten die Klein Henstedter symbolisch die Weichen für 2019.