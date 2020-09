Kultfamilie im Kulturhaus

Die Familie Meierdierks war einst Kult in Bremen. Zwar liegt die gleichnamige Hörspielreihe von Radio Bremen ein paar Jahrzehnte zurück, aber viele Hörer – auch im Bremer Umland – erinnern sich gern an die Geschichten um Vadder und Mudder Meierdierks, Onkel Jan, Tante Gesine und die Kinder. Margret Rink lässt diese Kultfiguren wieder aufleben – unter anderem in Ganderkesee. Am kommenden Dienstag, 6. Oktober, gestaltet die Bremer Laienschauspielerin mit ihrem Mann Frido einen gemütlichen plattdeutschen Nachmittag im Kulturhaus Müller. Beginn ist um 15.30 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro, inklusive Kaffee und Gebäck. Karten gibt es nur im Vorverkauf bei der regioVHS in Ganderkesee. BILD: