Landkreis /Ahlhorn Ab dem Jahr 2025 sollen bei den Tagungshäusern Blockhaus Ahlhorn und dem Bildungshaus Rastede jährlich 300 000 Euro eingespart werden. Auf der elften Tagung der 48. Synode der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg, die von Donnerstag, 23. Mai, bis Samstag, 25. Mai, stattfindet, soll darüber entschieden werden, wie diese Einsparungen gelingen können.

Dazu liegt unserer Zeitung ein Gutachten vor. Darin wird empfohlen, „das Blockhaus Ahlhorn aufzugeben und die HVHS (Evangelische Heimvolkshochschule Rastede) fortzuführen“. Dieses Gutachten war durch die evangelisch-lutherische Kirche in Auftrag gegeben worden.

Das Blockhaus Ahlhorn, das inmitten der Ahlhorner Fischteiche gelegen ist, ist eine Einrichtung der evangelisch-lutherischen Kirche. Dort finden Freizeiten, Seminare, Klassenfahrten und Tagungen statt.

„Es ist gar keine Frage, dass ein solcher Schritt für den Kirchenkreis ein großer Verlust wäre“, sagte hierzu der Vorsitzende der Kreissynode Delmenhorst/Oldenburg-Land, Dr. Detlev Lauhöfer. Die anstehende Entscheidung sei unglaublich schwierig.

Auch der Bürgermeister der Gemeinde Großenkneten, Thorsten Schmidtke, zeigte sich betroffen. Die Gemeinde sei vor geraumer Zeit informiert worden, dass es Einsparbemühungen seitens der Kirche gebe und dass in diesem Zusammenhang auch über die Zukunft des Blockhauses Ahlhorn beraten werde. „Aus Sicht der Gemeinde wäre es sehr, sehr schade und traurig“, teilte Schmidtke mit.

Auch Hiltrud Boomgaarden, Leiterin der evangelischen Familien-Bildungsstätte Oldenburg, äußerte ihr Bedauern über ein mögliches Ende. „Wir haben sehr gut mit dem Blockhaus Ahlhorn zusammen gearbeitet. Es wäre sehr schade, wenn es dort nicht weiterginge.“

Peter Petersmann, ehemaliger pädagogischer Leiter des Blockhauses, betont die positive Entwicklung, die das Blockhaus in den vergangenen Jahren genommen habe. „Für die Kirche wäre es ein unvorstellbar großer Verlust.“ Der aktuelle Prozess, dem sich die Kirche mitsamt des anhaltenden Mitgliederschwundes und des Verlustes der gesellschaftlichen Bedeutung der Institution Kirche ausgesetzt sehe, könne durch eine Aufgabe des Blockhauses beschleunigt werde, befürchtet Petersmann. Eine Aufgabe widerspreche überdies dem Bildungsauftrag, den die Kirche habe. Den Beteiligten sei klar gewesen, dass ein Betrieb des Blockhauses für Kinder und Jugendliche bezuschusst werden müsse.

Auch Uwe Martens, Mitarbeitervertreter der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg, ist dieser Ansicht. „Wenn man ein solches Haus betreibt, kann es nicht kostendeckend sein.“ Das Blockhaus sei überdies so einzigartig, dass es sich lohne, das Geld dort auszugeben. Man müsse überlegen, ob das Geld nicht in anderen Bereichen eingespart werden könne.

Er wies zudem auf den Hintergrund des Hauses hin. Nach dem Krieg habe die Kirche die Trägerschaft des Hauses mit dem Auftrag übernommen, Kinder und Jugendliche demokratisch zu schulen und zu kompetenten Mitgliedern der Gesellschaft zu erziehen. „Diese Verpflichtung ist eine Komponente, die auch heutzutage eine Rolle spielen müsste“, findet Martens, der lange in der Jugendarbeit tätig gewesen ist.

Kritik übte Martens darüber hinaus an einer Stellungnahme des Oberkirchenrates Detlef Mucks-Büker. Er habe sich dahingehend geäußert, dass das Blockhaus Ahlhorn „im Kontext des Gesamtbildungshandelns unserer Kirche [...] eher eine untergeordnete Rolle“ spiele. Dieser Satz spiegele die Realität in der Bildungsarbeit nicht wider, so Martens, der das Haus als unverzichtbar sieht.

Der Oberkirchenrat bezeichnete es in seiner Stellungnahme als wünschenswert, dass beide Standorte weitergeführt werden. „Gleichwohl ist uns bewusst, dass die notwendigen und zugesagten Einsparungen auf diese Weise nicht zu realisieren sind“, heißt es dort. Der Oberkirchenrat empfiehlt der Synode daher, „einen Trägerschaftswechsel für das Blockhaus Ahlhorn anzustreben.“

