Landkreis /Dötlingen /Oldenburg Eine gewöhnliche Papprolle hält Hans-Adolf Puls in den Händen. „Im Grunde genommen ist die Rolle dafür zu klein“, sagt er, während er sie dreht und wendet. Denn das, was sich in diesem runden Behälter befand, ist eingerahmt hinter ihm zu sehen: Der 81-jährige Kunstsammler hat vor rund einem halben Jahr zwei seltene Radierungen von Georg Müller vom Siel erstanden. Der 1865 in Butjadingen geborene Künstler ist vor allem im Landkreis Oldenburg bekannt: Er bildete oft in seinen Bildern die Hunteniederung ab.

Kauf in Frankreich

Puls, der seit 1985 in Oldenburg lebt, sammelt vor allem Werke aus der Region – der Landkreis Oldenburg ist unter anderem mit sieben Müller-vom-Siel-Radierungen in seinem Fundus vertreten. Rund 60 Bilder hängen an seinen Wänden. Die meisten davon hat Puls in Deutschland gekauft – bis auf die zwei seltenen Radierungen.

Im Internet stieß er auf einen Mann aus Périgueux, einer Stadt in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine. Zwei Radierungen von Müller vom Siel bot er an. Puls schrieb ihm eine E-Mail, verhandelte – kurz darauf erreichte ihn das Paket aus der fernen Stadt. Ob der Franzose wusste, welchen Schatz er da verkauft hat? Puls zuckt mit den Schultern. „Wir haben nur miteinander geschrieben. Er bietet mehrere Bilder auf seiner Internetseite an. Aber wer sucht schon in Frankreich nach Müller vom Siel?“ Bevor Puls die gekauften Bilder einrahmte, schickte er sie einer Restauratorin zu. „Die Radierungen hatten Wasser- und Altersflecken und Knickspuren.“ Zudem zeigte er die Radierungen dem Oldenburger Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte. „Dort sagte man mir, dass man das noch nie gesehen hätte.“ Was die Radierungen so selten macht sind nicht etwa die Motive, sondern die Größe: Für gewöhnlich werden Radierungen beschnitten, erklärt Puls – die Radierungen sind aber jeweils 105 mal 70 Zentimeter groß. Ein Indiz dafür, dass die Blätter im Originalformat gelassen wurden. Ein einmaliger Fund, vermutet er. Auch bei den anderen fünf Radierungen hat Puls darauf geachtet, dass die Formate selten sind.

Fotos als Vorlagen

Auf der einen Radierung ist die Dötlinger Mühle zu sehen, auf der anderen eine winterliche Heidelandschaft. Was das Besondere an diesen und weiteren Motiven ist, erklärt Puls: „Andere Künstler sind losgegangen und haben das gezeichnet, was sie in der Natur gesehen haben. Müller vom Siel hat es anders gemacht: Er hat erst Fotos gemacht und dann die Radierungen.“ Dass der Künstler sich aus dem Abzug immer nur ein Element herausgenommen hat, zeigen die Vergleiche zwischen Radierung und Foto. „Er hat seine Bilder komponiert“, sagt Puls. Um die Mühle und um das Reetdachhaus hatte er weite Landschaften entstehen lassen. Auch den Schnee auf dem einen Motiv hatte er hinzugedichtet. „Er hat Stimmung und Gefühl in die Bilder gebracht“, ergänzt der Kunstsammler.

Die winterliche Heidelandschaft hängt bei Puls gerahmt an der Wand – das zweite gerahmte Motiv lehnt darunter gegen die Wand. Womit auch die derzeitige Schwierigkeit geklärt wäre: „Kunstsammler haben immer Platzprobleme.“ Deshalb überlege er, seine Schätze der Dötlingen-Stiftung zu überlassen.

