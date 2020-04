Kirchen Im Landkreis Oldenburg: Karwoche in Zeiten von Corona

Landkreis Ostern steht kurz vor der Tür – an feierliche Gottesdienste in den Kirchen ist in Zeiten der Corona-Krise aber nicht zu denken. Die Kirchengemeinden bieten daher verschiedene Möglichkeiten, auch in dieser Zeit verbunden zu bleiben.

Dötlingen

Die St.-Firminus-Kirche Dötlingen kündigt an, einen Osterweg rund um die Kirche aufzubauen, den jede und jeder eigenständig mit viel Abstand zu anderen abgehen kann. Sieben Stationen geben die Geschichte Jesu vom Einzug in Jerusalem am Palmsonntag bis zum Ostermorgen mit der Botschaft der Auferstehung wieder. Neben je einem Symbol und der biblischen Geschichte werden weitere Elemente zum Anhören, Nachlesen, Mitmachen und Nachdenken anregen.

Darüber hinaus spielt Organist Markus Häger immer wieder auf der Kirchenorgel und stellt die aufgenommene Musik via Youtube ins Internet. Des Weiteren laden ab 19 Uhr die Kirchenglocken ein, eine Kerze zu entzünden.

Harpstedt

Die Passionsandachten, die Feier des Gründonnerstags und den Gottesdienst am Karfreitag kann die ev.-lutherische Kirchengemeinde per Livestream mitfeiern. Am Montag, Dienstag und Mittwoch beginnen die Passionsandachten jeweils mit dem Glockengeläut um 19 Uhr zum „Licht der Hoffnung“. Am Gründonnerstag ist die digitale Gemeinde ab 19 Uhr eingeladen, zu Hause am Esstisch mitzufeiern. Der Gottesdienst am Karfreitag beginnt um 10 Uhr.

Wildeshausen und Ahlhorn

Für die kommende Karwoche liegen ab sofort gedruckte Gebetshefte mit Hausandachten zur Mitnahme im Schriftenstand in den katholischen Kirchen in Wildeshausen und Ahlhorn aus. „Diese Andachten können gut im Kreis der Familie gebetet werden“, heißt es von der Kirchengemeinde St. Peter. Gesegnete Palmzweige und gesegnete (Haus-)Osterkerzen stehen ebenfalls in den Kirchen zur Mitnahme bereit. „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, einzeln in die Kirche zu kommen und die Abstands- und Hygienemaßnahmen zu beachten, damit die Kirchen weiter geöffnet bleiben können“, heißt es aus dem Pfarrbüro. Am Ostersonntag werden außerdem um 9.30 Uhr die Glocken für 15 Minuten als Zeichen der Verbundenheit geläutet.