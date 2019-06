Langenberg /Hude „Grand Opening“ hieß es am Wochenende im „Havanna Club“ an der Langenberger Straße 71 in Hude. Dort, wo zuletzt die Disco „Fassboden“ die Musik-Jünger in Scharen vereinte, haben nun die neuen Inhaber des Tanzlokals Marius Brockmeyer, René Wührdemann und Martin Artan das Zepter in der Hand.

Dabei lief die Eröffnung eher stressfrei ab. In Fassbodenzeiten drängelten sich die Gäste in Reihen vor dem Eingang. „Das sollte uns zum ,Grand Opening“ aber nicht passieren“, sagte Marin Artan. „Wir haben extra schon die Öffnung auf 20 Uhr vorverlegt, um das zu vermeiden“, ergänzte René Würdemann. Es sei nicht ganz ungefährlich, die Leute draußen warten zu lassen. Außerdem spiele ja nicht immer, wie an diesem Wochenende, das Wetter mit, waren die neuen Inhaber einer Meinung.





Und so trafen die Tanz- und Amüsierwilligen nach und nach ein. Ab 23.30 Uhr dann im verstärkten Maße. Ganz so wie in anderen vergleichbaren Discos und Freiluftfeten. Eben nach der Devise, später vorbeischauen und auch später gehen. Immerhin: Der „Havanna Club“ hat bis 5 Uhr morgens geöffnet.

Um die großen Besucherzahlen machte sich das Trio keinen Kopf. „Wir haben 370 Eintrittskarten im Vorverkauf rausgegeben“, so Marius Brockmeyer. Deshalb gab es an diesem Abend auch gleich zwei Kassen. Eine Abendkasse und eine für die Vorverkaufskartenbesitzer.

Einmal drinnen im „Havanna Club“ staunten viele nicht schlecht. Vor allem dann, wenn sie früher zu Fassboden-Zeiten einmal reingeschaut haben. Der prüfende Blick in die Runde. Dann die Frage: „Na, wie ist’s?“ waren öfters zuhören. Darauf gab es fast immer ein zustimmendes Nicken.

Seit März waren die Räumlichkeiten von Grund auf saniert und neu ausgestattet worden. Nun eröffnet sich den Partyfreunden, auf fast 400 Quadratmetern eine Erlebniswelt in Club-Atmo. Davon gehen 200 Quadratmeter auf das Konto von Tanzfläche zwei Tresenbereichen, DJ-Pult und einem Lounge-Bereich. Zum Grand Opening stand außerdem ein Zelt zur Verfügung. Großen Wert legen die Betreiber auf neue Technik und damit ein modernes Disco-Erlebnis.

„Nach unseren Schätzungen werden zwischen 400 und 800 Gäste kommen, die sich hier mal gründlich umschauen wollen“, erklärte Marius Brockmeyer weiter. Aber die Veranstaltungsangebote in der Region mit Großveranstaltungen waren nicht wenig. In Delmenhorst lockte zum Beispiel das Stadtfest.

Die, die schon früh da waren, hatten ihren Spaß. Ein Konfetti-Feuerwerk überschüttete immer wieder die Tanzfläche – sehr zur Freude der Abrockenden. Kurz um, gute Laune und ein Auftakt nach Maß waren angesagt.

Das Inhaber-Trio des „Havanna Clubs“ will darauf aufbauen. „Natürlich haben wir auch Pläne für die Zukunft. Vielleicht mal einen Schlagerabend oder etwas in dieser Richtung sind durchaus denkbar“, blickte Martin Artan schon ein Stück voraus.

