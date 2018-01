Lesung: Wortgefechte im ehelichen Beziehungsgeflecht

„Zähne einer Ehe“ heißt die szenische Lesung von Christiane Leuchtmann und Hans-Peter Korff, mit der sie am Freitag, 2. März, im Gasthof Dahms, Garreler Straße 139 in Littel auftreten. Das Ehepaar Leuchtmann/Korff liest und spielt Wortgefechte um Beziehungsgeflechte von deutschen Literaten, schonungslos und humorvoll bissig auf die Schippe genommen. Kästner, Tucholsky, Busch, Ringelnatz, Eugen Roth, Heino Jaeger und Co. dienen diesem ehelichen Schlagabtausch als Grundlage. So bieten die beiden Schauspieler eine Sternstunde niveauvoller, humoristischer Unterhaltung. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten sind erhältlich direkt im Gasthof Dahms, in den NWZ-Geschäftsstellen Oldenburg und Wildeshausen, bei der Touristinformation umtref in Wardenburg oder online unter BILD: