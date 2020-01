Littel Wie schafft man(n) es, sich eine Frau zu angeln? Aus seinem nicht immer glücklichen Leben als unfreiwilliger Single erzählte der Comedian Jens Heinrich Claassen auf äußerst unterhaltsame Weise am Freitag im Gasthof Dahms in Littel. Bereits zum zweiten Mal war Claassen auf der Bühne bei Dahms zu Gast, und auch dieses Mal sprang der Funke sofort über.

„Ich komm’• schon klar“ ist der Titel seines aktuellen Programms, und dass er damit hadert, machte Claassen sofort zu Beginn deutlich: „Eigentlich sollte das Programm eines erfolgreichen Comedian doch einen Titel haben wie ,Ich bin ein Gott’ oder sowas Ähnliches“, fand er. Denn erfolgreich ist er definitiv: Claassen gilt als einer der Senkrechtstarter im Comedybereich. Er ist Stammgast bei NightWash, im Quatsch Comedy Club und bei diversen Produktionen öffentlich-rechtlichen Sender.

Dass ein solcher Erfolg nicht von ungefähr kommt, bewies der humorige Allerweltstyp am Freitag auch in Littel. Er plauderte über verunglückte Annäherungsversuche, über die missglückte Urlaubsromanze, bei der er sich als Arzt ausgab und aufflog, als es im Restaurant einen Notfall gab, und gab zu: „Ich wirke auf Frauen nicht so, wie ich gerne wirken würde.“ Nur zu bereitwillig gab er deshalb seine Zimmernummer im Wardenburger Hof weiter (gibt es dort überhaupt ein Zimmer 43? Vielleicht haben es einige der weiblichen Gäste nach dem Auftritt ausprobiert ...)

Seit 30 Jahren, klagt der Mittvierziger, verliebe er sich in jede Frau. Offensichtlich beruht das nicht auf Gegenseitigkeit. Und auch das T-Shirt mit dem aufgedruckten Froschkönig scheint seine Attraktivität nicht zu steigern.

Sein Humor dagegen ist eine Allzweckwaffe, mit der er das Publikum in seinen Bann zog. Umgekehrt attestierte er den Gästen – insbesondere Oliver und Sabine aus der ersten Reihe, mit denen er schnell auf Du und Du war –. dass er sie „sehr cool“ finde. Nun, cool ist Claassens erfolgloses Bühnen-Alter-Ego definitiv nicht. Dafür aber ziemlich witzig. Und angeblich mögen Frauen auch das ganz gern. Es bestehen also gute Chancen auf ein nächsten Bühnenprogramm in einer neuen Lebensphase.