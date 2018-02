Littel „Musikalisch meckern tut so gut“ – getreu diesem Motto begeisterte De Meckerkring – der einzige plattdeutsche Beschwerdechor der Welt – am Freitagabend die Zuschauer im Gasthof Dahms in Littel. Sein Ruf war ihm vorausgeeilt und so waren auch alle Plätze im Saal belegt – manche Gäste mussten sogar auf Stehplätze ausweichen.

Mit einer musikalischen Vorstellung des Meckerkrings betrat der Chor unter Leitung von Insina Lüschen die Bühne und erntete sofort eine Menge Applaus. Der Funke sprang über, die Begeisterung für das Singen war den 23 Sängerinnen und Sängern anzumerken. Zu jedem Musikstück hatten sie eine kleine Choreographie einstudiert – passend zum Liedtext – die den Auftritt lebendig gestaltete.

De Meckerkring greift in seinen Liedern Probleme der Gesellschaft auf und äußert Kritik an Missständen ganz unterschiedlicher Art, unter anderem der Verfolgung von Homosexuellen. Auch ein Beitrag über die Zivilcourage mit dem Appell, den „Mund aufzumachen“ und selbst ein Vorbild zu sein, gehört zum Programm. Insgesamt driftete der Chor, der aus Sängern aus der ganzen Region besteht, aber nie zu sehr in eine melancholisch-traurige Ernsthaftigkeit ab, sondern präsentierte die Themen mit einem Augenzwinkern.

Dabei reichte die Spanne der Beiträge vom Entfernen von Hundekot über die Debatte zur Verwendung von Gülle bis hin zum Bienensterben und Giftstoffen im Essen.

Für Lacher sorgte eine musikalische Einlage, in der zwei Chormitglieder Nachbarn darstellten – der übrige Chor mimte ein Radio. Die Nachbarn stritten über die Musik, die aus dem Radio ertönen sollte. Dabei stellten die beiden durch Drehen an einem „Rädchen“ verschiedene Sender ein und der Chor rezitierte anschließend diverse Stücke im Original – mal Schlager-, dann wieder Rocksongs. Schlussendlich konnten sich die „Nachbarn“ einigen: Beim plattdeutschen Hit „Dat Du Min Leevsten Büst“ lagen sich beide in den Armen.

Lustig blödelnd, aber auch ernsthaft und nachdenklich, mal laut und raumfüllend im ganzen Chor, mal leise und besinnlich mit Sologesang – de Meckerkring begeisterte die Zuschauer mit einer abgestimmten Mischung aus plattdeutschem Liedgut – alles selbst getextet. Die Zuhörer dankten es mit Begeisterungsstürmen.

• Am 1. Juni tritt der Meckerkring in Cloppenburg (Kulturbahnhof) auf und am 2. Juni in Wildeshausen (Reitersaal).