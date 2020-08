Kultur: Offene Bühne im Biergarten bietet Talenten Forum

Littel Das Leben mit dem Corona-Virus benötigt neue Kulturformate. Auf diese Herausforderung ließ sich Gastwirt Peter Schmidt vom Litteler Krug ein. Während der coronabedingten Schließung seiner Gasstätte vergrößerte er seinen Biergarten und richtete obendrein eine kleine Akustikbühne ein. Unter dem Titel „Offene Bühne für alle“ feierte hier nun eine neue Veranstaltungsreihe seine Premiere.

Auftreten konnte, wer Lust und Laune hatte – und wer sich traute. Zwei, die sich im Vorfeld angemeldet hatten, kamen allerdings nicht. So musste Stefan Punke aus Oldenburg, der nicht nur die Anlage und die Instrumente für diesen Abend zur Verfügung stellte und die Veranstaltung moderierte, selbst zur Gitarre greifen. Er unterhielt die knapp 100 Gäste, die in ausreichendem Abstand die Tische bevölkerten, mit einer bunten Mischung bekannter Hits. Später gestellte sich spontan noch Sven Hollje dazu und unterstützte Punke auf dem Percussion-Instrument Cajon. Am Mischpult sorgte Ralf Iker für klare Töne.

„Das Publikum hat gut mitgemacht und war in bester Stimmung“, gibt Peter Schmidt die Atmosphäre des Abends wieder. Sogar ein Fahrradfahrer aus Garrel, der zufällig vorbeikam, wagte sich auf die Bühne.

Nach dieser ersten positiven Resonanz möchte Peter Schmidt das offene Bühnenformat für jedermann fortsetzen. „Künftig soll es an jedem ersten Freitag im Monat bei freiem Eintritt stattfinden“, kündigt der Gastronom aus Littel an. Bei schlechtem Wetter finde die Veranstaltung drinnen statt. Schmidt ahnt, dass künftig in Littel noch so manches Unterhaltungs-Talent entdeckt wird. . .