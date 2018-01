Mahlstedt Keine Tasten, keine Akkorde – so schwer kann es ja nicht sein, dem Jagdhorn ein paar Töne zu entlocken. Ich habe zum ersten Mal ein Blasinstrument in der Hand. Ganz unmusikalisch bin ich auch nicht, spiele seit Kindheitstagen Klavier und bin daher zuversichtlich, am Ende der Stunde eine kleine Melodie spielen zu können – ein echtes Jagdsignal. Also besuche ich Urte Kolweyh in Mahlstedt, um meine erste Übungsstunde im Jagdhornblasen zu nehmen. Die 45-Jährige spielt in der Bläsergruppe Harpstedt und gibt zudem Kurse für Anfänger.

Nicht ganz unmusikalisch

Infoabend zum Anfängerkursus „Jagdhornblasen“ Die Bläsergruppe Harpstedt ist auf der Suche nach Nachwuchs und bietet demnächst einen Anfängerkursus an, in dem alle Grundlagen im Jagdhornblasen vermittelt werden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Einen Infoabend gibt es an diesem Mittwoch, 24. Januar, um 20 Uhr in Mahlstedt, Mahlstedt 1. Kursleiterin Urte Kolweyh ist über Telefon 0160/9734043 zu erreichen. Ein Termin für den Kursus wird noch gesucht.

Und los geht es. „Aufrecht stehen, Beine hüftbreit auseinander aufstellen“, sagt Kolweyh und stemmt die freie Hand in die Hüfte. „Dann das Jagdhorn an den Mund setzen, und tief einatmen.“ Ein langer und voller Ton hallt aus ihrem Horn. Ich spitze die Lippen und puste. In etwa so, wie ich eine Kerze auspusten würde. Nichts passiert. Nicht einmal ein schiefer Ton kommt heraus.

Langsam zum Erfolg

Früher habe das Jagdh­­orn die Funktion erfüllt, sich bei der Jagd untereinander zu verständigen, erzählt Kol­weyh, beispielsweise mit dem Signal „Aufbruch zur Jagd“, „Sau tot“ oder „Jagd vorbei“. Jetzt, im Zeitalter des Handys, werde das Jagdhorn überwiegend eingesetzt, um die Tradition zu pflegen. Neben diesen Signalen gebe es mittlerweile auch Melodien und Lieder für Bläsergruppen.

„Es gibt nur fünf Töne auf dem Jagdhorn“, sagt Kolweyh. Aber spätestens jetzt wird mir bewusst, dass es am Anfang erstmal darum geht, überhaupt einen Ton auf dem Jagdhorn zu bilden. Die Lippen dürfen dabei auf keinen Fall gespitzt, sondern müssen fest aufeinandergepresst werden. Also noch einmal: Hände in die Hüfte, Schultern lockern und dieses Mal mit voller Kraft. Und? Da ist er ja, mein erster Ton! Klingt zwar noch wie ein langes und gequältes Tröten – „Aber das wird“, ermutigt mich Kol­weyh, „die Muskulatur um den Mund herum muss sich noch aufbauen.“

Die Bläsergruppe des Hegerings Harpstedt besteht mittlerweile seit 50 Jahren und hat aktuell 28 Mitglieder. Kolweyh ist schon im Kindesalter über ihren Vater an das Instrument herangeführt worden. Als Jugendliche spielte sie außerdem Trompete in der Big Band und im Blasorchestern. Ihr Können und Wissen an andere weiterzugeben, macht ihr viel Spaß: „Es ist schön zu sehen, wie sich die Leute von den anfänglich schiefen Tönen bis zum ersten Jagdsignal weiterentwickeln und sich freuen.“

Mehr als ein Ton?

Obwohl es für die erste Stunde eigentlich zu viel ist, will ich ausprobieren, ob ich auch verschiedene Töne treffe, ein echtes Jagdsignal? Urte Kolweyh spielt das aus zwei Tönen bestehende Signal „Halt“ vor. Voll motiviert tröte ich mit all meinem Lungenvolumen ins Horn, was mir schon recht gut in der Hand liegt. Heraus kommt: Natürlich nicht das gewollte Jagdsignal. Was eher wie eine Schiffshupe klingt, ist immerhin ausbaufähig, meint Kolweyh. Sie ist zufrieden mit mir, und ich bin schon etwas rot angelaufen. „Mindestens genauso lange Pause machen wie gespielt wird“, mahnt sie.

Nicht nur was für Jäger

Der nächste Kursus von Urte Kolweyh soll bald starten und richtet sich an jeden, der Lust hat, das Instrument zu erlernen. Ziel ist es, bis zu den Sommerferien ein paar Signale spielen zu können. Jagdhornblasen ist also nicht nur was für Jäger. Es ist ein Hobby wie jedes andere, an das man mit etwas Geduld und viel Übung herangehen muss, und die Fortschritte Spaß und Erfolgserlebnisse bringen.

