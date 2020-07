Mitsing-Konzert am Rande des alten Kirchhatter Friedhofs

In Corona-Zeiten hat es die Kultur schwer. Musik ist ein wichtiger Teil des Lebens, deshalb sind angesichts der derzeitigen Einschränkungen für Konzerte auch ungewöhnliche Lösungen gefragt. Die Ev.-luth. Kirchengemeinde Hatten ist mit ihrem Mitsing-Konzert ins Freie, genauer gesagt an die Nordseite der St.-Ansgari-Kirche ausgewichen. 30 Zuhörer und Mitsänger ließen sich auch vom leichten Regen nicht abhalten. Für Martin und Joe, die auf ihrer Sommertour bereits viermal für Kirchengemeinden gespielt haben, war es eine Premiere: Zum ersten Mal musizierten sie auf beziehungsweise an einem Friedhof. Los ging’s passenderweise mit dem Titel „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“. Das abwechslungsreiche Programm reichte von Helene Fischers „Atemlos“ bis zum Beatles-Klassiker „Let it be“. BILD: